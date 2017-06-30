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Local banking

Huntington Bank to close 38 branches systemwide; 4 in the Akron area

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal staff writer

Published: June 30, 2017 - 04:15 PM
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Huntington Bank located at 2720 S Arlington Road, in Akron is one of four area Huntington branches that will close. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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