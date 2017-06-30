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Huntington Bank to close 38 branches systemwide; 4 in the Akron area

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal staff writer

Published: June 30, 2017 - 04:15 PM | Updated: June 30, 2017 - 04:19 PM

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