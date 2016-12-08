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Banking

Huntington CEO to Akron Roundtable audience: bank is committed to Akron post-FirstMerit merger

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: December 8, 2016 - 04:58 PM | Updated: December 9, 2016 - 02:10 PM
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Stephen D. Steinour, Chairman, President and Chief Executive Officer of Huntington Bank, stands across the street from the FirstMerit Tower on Main Street in Akron in this Feb. 19 file photo. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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