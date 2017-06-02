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Explosion aftermath

‘I feel very fortunate to be here,’ says owner of Copley winery rocked by explosion

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: June 2, 2017 - 08:29 PM | Updated: June 2, 2017 - 10:02 PM
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The Winery at Wolf Creek owners Deanna and Andy Troutman with their children Sophia (far left) and Asa survey the damage on Friday in Norton, after a early Tuesday morning explosion at the the distillery located below the winery party room. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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