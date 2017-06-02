All CATEGORIES
☰ Menu

Explosion aftermath

‘I feel very fortunate to be here,’ says owner of Copley winery rocked by explosion

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: June 2, 2017 - 08:29 PM | Updated: June 2, 2017 - 10:02 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

The Winery at Wolf Creek owners Deanna and Andy Troutman with their children Sophia (far left) and Asa survey the damage on Friday in Norton, after a early Tuesday morning explosion at the the distillery located below the winery party room. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

Local business spotlight — June 4

ACHIEVEMENTS

Ask Brianna: How much ’lifestyle creep’ can I afford?
harte28_web
Head of Cleveland Clinic Akron General enjoying time in Akron, integrating health systems - 10:15 PM
wolf creek_03
‘I feel very fortunate to be here,’ says owner of Copley winery rocked by explosion
Betty Lin-Fisher: Fraudsters use Craigslist ad to put new spin on old scam
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next