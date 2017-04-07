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If you build it, they’ll stay; boomers remodel their homes

By Joyce M. Rosenberg
Associated Press

Published: April 7, 2017 - 05:36 PM
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Quinn Lovetro, an electrician with Tasch Electric, works on a home being built by Zach Tyson of Tyson Construction, in Destrahan, La. General contractors and other small businesses in the remodeling industry can look forward to strong growth in the coming years, but the big force behind that business may be surprising: baby boomers. Tyson estimates that between 30 percent and 40 percent of his revenue is coming from boomer renovations, up from 15 percent to 20 percent five years ago. (AP Photo/Gerald Herbert)


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