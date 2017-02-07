Imprisoned tax preparer given early release, ordered to pay restitution and disclose to all clients that he was convicted

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBjb252aWN0ZWQgQWtyb24gYnVzaW5lc3NtYW4gd2hvIGdvdCBjYXVnaHQgdHJ5aW5nIHRv
IHJ1biBhbiBpbmNvbWUgdGF4IGJ1c2luZXNzIHdoaWxlIGltcHJpc29uZWQgd2FzIGdyYW50ZWQg
YSByZWxlYXNlLCBwbGFjZWQgb24gYSBzdHJpY3QgcHJvYmF0aW9uIGFuZCBvcmRlcmVkIHRvIHRl
bGwgYWxsIGZ1dHVyZSBjbGllbnRzIG9mIGhpcyBjcmltZXMuIDwvcD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5
IENvbW1vbiBQbGVhcyBKdWRnZSBDaHJpc3RpbmUgQ3JvY2UgYWxzbyBvcmRlcmVkIFJvbmFsZCBD
b250ZSB0byBwYXkgJDIsNTAwIGEgbW9udGggaW4gcmVzdGl0dXRpb24uIDwvcD48cD5CdXQgYmVm
b3JlIGdyYW50aW5nIENvbnRlIHJlbGVhc2UgYWZ0ZXIgc2VydmluZyBhcHByb3hpbWF0ZWx5IDIw
IG1vbnRocywgQ3JvY2UgdG9sZCBoaW0gJiM4MjIwO3lvdSwgaW4gbXkgb3BpbmlvbiwgYXJlIGEg
bWFzdGVyIG1hbmlwdWxhdG9yLiYjODIyMTsgVGhlIGp1ZGdlIHRvbGQgQ29udGUgdGhhdCBoZSBt
dXN0IGZvbGxvdyBhbGwgcnVsZXMsIGFuZCBub3QgbWFrZSB0aGVtIHVwIGhpbXNlbGYgZm9yIGhp
cyBmaXZlIHllYXJzIG9mIHByb2JhdGlvbi4gQ3JvY2Ugc2FpZCBpZiBzaGUgaGVhcmQgdGhhdCBD
b250ZSBkaWQgbm90IGZvbGxvdyB0aGUgcnVsZXMsIHNoZSB3b3VsZCBwdXQgaGltIGJhY2sgaW4g
amFpbCBmb3IgdGhlIHJlbWFpbmRlciBvZiBoaXMgNTktbW9udGggc2VudGVuY2Ugd2l0aCBubyBj
aGFuY2UgZm9yIGVhcmx5IHJlbGVhc2UuPC9wPjxwPkNvbnRlLCA1OCwgb2YgQWtyb24gd2FzIHNl
bnRlbmNlZCBpbiBNYXkgMjAxNSBhZnRlciBiZWluZyBmb3VuZCBndWlsdHkgb2YgY2hhcmdlcyB0
aGF0IGhlIGNvbGxlY3RlZCB0YXhlcyBmcm9tIGxvY2FsIGJ1c2luZXNzZXMgZm9yIHdob20gaGUg
ZGlkIHBheXJvbGwsIGJ1dCBkaWQgbm90IGZvcndhcmQgdGhlIG1vbmV5IHRvIGxvY2FsLCBzdGF0
ZSBhbmQgZmVkZXJhbCBhZ2VuY2llcy4gSGUgd2FzIG9yZGVyZWQgdG8gcGF5ICQ1NTgsMTAyIGlu
IHJlc3RpdHV0aW9uIHRvIHRoZSAzOCBjb21wYW5pZXMgaW52b2x2ZWQuIFZpY3RpbXMgaGF2ZSBu
b3QgeWV0IHJlY2VpdmVkIGFueSBtb25leS48L3A+PHA+U2VwYXJhdGVseSwgQ29udGUgYWxzbyBy
YW4gYSBpbmNvbWUgdGF4IHByZXBhcmF0aW9uIGJ1c2luZXNzLjwvcD48cD4gSW4gQXVndXN0LCBD
b250ZSYjODIxNztzIGF0dG9ybmV5IHdpdGhkcmV3IGhpcyBjbGllbnQmIzgyMTc7cyByZXF1ZXN0
IGZvciBlYXJseSByZWxlYXNlIGFmdGVyIENyb2NlIG1hZGUgaXQgY2xlYXIgaG93IHNoZSBmZWx0
IGFib3V0IHRoZSByZXF1ZXN0LiA8L3A+PHA+IExhc3Qgc3ByaW5nLCBxdWVzdGlvbnMgYXJvc2Ug
YWJvdXQgd2hldGhlciBDb250ZSB3YXMgaW52b2x2ZWQgaW4gaGlzIGZvcm1lciBBa3JvbiBJbmNv
bWUgVGF4IGJ1c2luZXNzIG9uIFdhdGVybG9vIFJvYWQuIENvbnRlIHNvbGQgdGhlIGJ1c2luZXNz
IGFuZCBpcyBpbnZvbHZlZCBpbiBhIHNlcGFyYXRlIGNpdmlsIGNhc2UgYnJvdWdodCBvbiBieSBz
b21lIG9mIGhpcyBwYXlyb2xsIHRheCB2aWN0aW1zLiA8L3A+PHA+IENvbnRlJiM4MjE3O3MgYXR0
b3JuZXkgaW4gdGhlIGNpdmlsIGNhc2UgaGFzIGluc2lzdGVkIHRoYXQgQ29udGUgd2FzIG5vdCBp
bnZvbHZlZCBpbiB0aGUgYnVzaW5lc3MgYW5kIHRoYXQgYnVzaW5lc3MgY2FyZHMgZGlzcGxheWVk
IG9uIHRoZSBjb3VudGVyIGR1cmluZyB0YXggc2Vhc29uLCBsZXR0ZXJzIHNlbnQgb3V0IHdpdGgg
Q29udGUmIzgyMTc7cyBuYW1lIGFuZCBDb250ZSYjODIxNztzIG5hbWUgYXBwZWFyaW5nIG9uIHBy
ZXBhcmVkIHRheCByZXR1cm5zIHdlcmUgbWlzdGFrZXMgYW5kIHF1aWNrbHkgcmVtZWRpZWQuIDwv
cD48cD4gVmljdGltIGNvbXBsYWludHMgYWJvdXQgQ29udGUmIzgyMTc7cyBwb3NzaWJsZSBpbnZv
bHZlbWVudCBpbiB0aGUgc3ByaW5nIGxlZCB0byBkaXNjaXBsaW5hcnkgYWN0aW9ucyBieSB0aGUg
UmljaGxhbmQgQ29ycmVjdGlvbmFsIEluc3RpdHV0aW9uIGFnYWluc3QgQ29udGUsIGluY2x1ZGlu
ZyAxMCBkYXlzIGluICYjODIyMDtkaXNjaXBsaW5hcnkgaG91c2luZywmIzgyMjE7IDkwIGRheXMg
b2YgZW1haWwgYW5kIHZpc2l0YXRpb24gcmVzdHJpY3Rpb25zIGFuZCBhIHNlY3VyaXR5IHJldmll
dy4gPC9wPjxwPiBBZGRpdGlvbmFsbHksIHBob25lIGNhbGxzIGJldHdlZW4gQ29udGUgYW5kIGhp
cyB3aWZlIHdlcmUgcXVlc3Rpb25lZCBzaW5jZSBpdCBhcHBlYXJlZCB0aGV5IHdlcmUgdGFsa2lu
ZyBpbiAmIzgyMjA7Y29kZSYjODIyMTsgYWJvdXQgdGhlIGJ1c2luZXNzLCB0aGUganVkZ2UgaGFz
IHNhaWQuPC9wPjxwPiBPbiBUdWVzZGF5LCBhIGZldyBvZiBDb250ZSYjODIxNztzIHZpY3RpbXMg
YXNrZWQgdGhlIGp1ZGdlIG5vdCB0byByZWxlYXNlIHRoZSBidXNpbmVzc21hbi48L3A+PHA+UGF1
bGV0dGUgU255ZGVyLCBjby1vd25lciBvZiBDYW5hbCBGdWx0b24gQ2Fub2UgTGl2ZXJ5LCBzYWlk
IG1hbnkgb2YgdGhlIGJ1c2luZXNzIG93bmVycyBub3Qgb25seSBoYXZlIGhhZCB0byBkZWFsIHdp
dGggdGhlaXIgbG9zc2VzIGZyb20gQ29udGUmIzgyMTc7cyB0aGVmdCwgYnV0IGhlYWx0aCBwcm9i
bGVtcyBjYXVzZWQgYnkgc3RyZXNzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgYWxsIGZpZ2h0
aW5nIHRvIGtlZXAgYSBidXNpbmVzcyBhbGl2ZS4gV2UmIzgyMTc7cmUgc3RydWdnbGluZyBqdXN0
IHRvIHN0YXkgYWZsb2F0LiBXZSYjODIxNztyZSBzdGlsbCBiYXR0bGluZyB3aXRoIHRoZSBJUlMs
JiM4MjIxOyBTbnlkZXIgc2FpZCwgYSBmZXcgZmVldCBmcm9tIENvbnRlLCB3aG8gY29udGludWVk
IHRvIHN0YXJlIHN0cmFpZ2h0IGFoZWFkLiAmIzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyBhc2tpbmcgZm9yIGxl
bmllbmN5IGFuZCBoZSBjYW4gY29tZSBpbiBmcm9udCBvZiB5b3UuIFdoZXJlIGRvIHdlIGdvIGZv
ciBsZW5pZW5jeT8mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNueWRlciYjODIxNztzIGJ1c2luZXNzIGxvc3QgbmVh
cmx5ICQxMCwwMDAgdG8gQ29udGUuIDwvcD48cD5Db250ZSYjODIxNztzIGF0dG9ybmV5LCBKb2Vs
IFJlZWQsIGFza2VkIHRoZSBqdWRnZSB0byBhbGxvdyBDb250ZSB0byAmIzgyMjA7cHJvdmUgaGUg
Y2FuIGxlYWQgYSBsYXctYWJpZGluZyBsaWZlLiYjODIyMTsmIzgyMzI7V2hlbiBhc2tlZCBpZiBo
ZSBoYWQgYW55IGNvbW1lbnQgYnkgdGhlIGp1ZGdlLCBDb250ZSBzYWlkICYjODIyMDtpdCYjODIx
NztzIGJlZW4gYSBsb25nIDIwIG1vbnRocywgeW91ciBob25vci4gSSBrbm93IHRoYXQgc29tZSBv
ZiB0aGUgY2xpZW50cyBoYXZlIGJlZW4gZGFtYWdlZCBmaW5hbmNpYWxseSBhbmQgSSBrbm93IGl0
cyBteSByZXNwb25zaWJpbGl0eSB0byB0cnkgdG8gbWFrZSB0aGVtIHdob2xlLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+Q29udGUsIHRocm91Z2ggaGlzIGF0dG9ybmV5LCBpbml0aWFsbHkgZXhwcmVzc2VkIGNvbmNl
cm4gdGhhdCBoZSBjb3VsZCBtYWtlICQyLDUwMCBhIG1vbnRoIHRvIHJlcGF5IHRoZSB2aWN0aW1z
LjwvcD48cD5Dcm9jZSBzYWlkIHNoZSB3b3VsZCByZWNvbnNpZGVyIHRoZSBhbW91bnQgaWYgQ29u
dGUgY291bGQgc2hvdyB0aGUgcHJvYmF0aW9uIG9mZmljZXIgdGhlcmUgd2FzIGFuIGlzc3VlLjwv
cD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5IEFzc2lzdGFudCBQcm9zZWN1dG9yIENvbGxlZW4gU2ltcyBhbHNv
IGFza2VkIENyb2NlIGlmIHNoZSB3b3VsZCBvcmRlciB0aGF0IENvbnRlIGRpc2Nsb3NlIGFsbCBv
ZiBoaXMgYXNzZXRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IHdoYXQgZXF1aXR5
IGhlIGhhcyBpbiBoaXMgaG9tZS4gSSYjODIxNzttIHN1cmUgaXQgd291bGQgYmUgb2YgaW50ZXJl
c3QgaWYgaGUgaGFzIGEgaGFsZiBtaWxsaW9uIGluIHJlYWwgZXN0YXRlIGFzc2V0cyBhbmQgY2Fu
JiM4MjE3O3QgcHJvdmlkZSB0aGUgbW9uZXkuIEkgdGhpbmsgdGhlIHByb2JhdGlvbiBvZmZpY2Vy
IHNob3VsZCBrbm93IHRoYXQsJiM4MjIxOyBTaW1zIHNhaWQuPC9wPjxwPlJlZWQgaW5pdGlhbGx5
IGV4cHJlc3NlZCByZXNlcnZhdGlvbiwgc2F5aW5nIHRoZXJlIGFyZSBhdCBsZWFzdCAxMSBjaXZp
bCBsYXdzdWl0cyBhZ2FpbnN0IENvbnRlLCBidXQgQ29udGUgbGVhbmVkIG92ZXIgdG8gUmVlZCBh
bmQgdG9sZCBoaW0gaGUmIzgyMTc7ZCBiZSB3aWxsaW5nIHRvIGRpc2Nsb3NlIGhpcyBhc3NldHMu
PC9wPjxwPkNyb2NlIHRvbGQgdGhlIHZpY3RpbXMgaW4gdGhlIGNvdXJ0IHRoYXQgd2hpbGUgc2hl
IHJlY29nbml6ZWQgdGhlcmUgd2VyZSBzb21lIHdobyBkaWQgbm90IHdhbnQgaGltIHJlbGVhc2Vk
LCBzaGUgbXVzdCBjb25zaWRlciB3aGF0IHdvdWxkIGJlIGJlc3QgZm9yIGFsbCB2aWN0aW1zLjwv
cD48cD5Db250ZSB3aWxsIGJlIGFibGUgdG8gcHJlcGFyZSBpbmNvbWUtdGF4IHJldHVybnMsIGJ1
dCB3aWxsIGJlIHByb2hpYml0ZWQgZnJvbSBwcmFjdGljaW5nIG9yIGNvbmR1Y3RpbmcgYnVzaW5l
c3MgaGF2aW5nIHRvIGRvIHdpdGggcGF5cm9sbCB0YXhlcywgd2hpbGUgdW5kZXIgcHJvYmF0aW9u
LjwvcD48cD5BZnRlciB0aGUgaGVhcmluZywgU2ltcyBzYWlkIGl0IHdhcyBkaWZmaWN1bHQgdG8g
c2F5IGlmIHNoZSB3YXMgcGxlYXNlZCB3aXRoIHRoZSByZWxlYXNlIHNpbmNlIHRoZSBtYWpvcml0
eSBvZiB0aGUgdmljdGltcyBkaWQgbm90IGZhdm9yIHJlbGVhc2UsIGJ1dCBzb21lIHZpY3RpbXMg
d2FudGVkIENvbnRlIHJlbGVhc2VkIHNvIGhlIGNvdWxkIGJlZ2luIHJlcGF5aW5nIHRoZW0uPC9w
PjxwPiYjODIyMDtJIGFtIGhhcHB5IHdpdGggdGhlIGNvbmRpdGlvbnMgYW5kIHRoYXQgaGUgd2Fz
IGdpdmVuIHRoZSBtYXhpbXVtIHBlcmlvZCBvZiBjb21tdW5pdHkgY29udHJvbCAocHJvYmF0aW9u
KSwmIzgyMjE7IFNpbXMgc2FpZC48L3A+PHA+U255ZGVyIHNhaWQgc2hlIGRvZXNuJiM4MjE3O3Qg
c2VlIENvbnRlIGRpc2Nsb3NpbmcgdG8gZnV0dXJlIGNsaWVudHMgdGhhdCBoZSYjODIxNztzIGJl
ZW4gY29udmljdGVkIG9yIHRoYXQgaGUgd2lsbCBmb2xsb3cgdGhlIHJ1bGVzLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7U29tZWhvdywgc29tZXdoZXJlIGhlJiM4MjE3O2xsIHRyaXAgdXAsJiM4MjIxOyBzaGUgc2Fp
ZC48L3A+PHA+QW5vdGhlciB2aWN0aW0sIFRpbSBGcmVlbWFuLCBvd25lciBvZiBBbHRpbWEgVGFu
LCB3aG8gbG9zdCBhYm91dCAkMiw1MDAsIGFuZCB3YXMgZ29pbmcgdGhyb3VnaCBjaGVtb3RoZXJh
cHkgdHJlYXRtZW50cyBkdXJpbmcgdGhlIHRpbWUgQ29udGUgc3RvbGUgZnJvbSBoaW0sIHNhaWQg
JiM4MjIwO0kgaG9wZSBoZSBrZWVwcyBoaXMgbm9zZSBjbGVhbiB0byBwYXkgc29tZSBiYWNrLiBI
ZSBodXJ0IGEgbG90IG9mIGJ1c2luZXNzZXMgYW5kIGZhbWlsaWVzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+IEJl
dHR5IExpbi1GaXNoZXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzI0IG9yIDxhIGhyZWY9
Im1haWx0bzpibGluZmlzaGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5ibGluZmlzaGVyQHRoZWJl
YWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhlcjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vYmxpbmZpc2hlckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7YmxpbmZpc2hlckFC
SiZuYnNwOzwvYT4gb24gVHdpdHRlciBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNv
bS9CZXR0eUxpbkZpc2hlckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vQmV0
dHlMaW5GaXNoZXJBQko8L2E+IGFuZCBzZWUgYWxsIGhlciBzdG9yaWVzIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0
dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vYmV0dHkiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vYmV0
dHk8L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.