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Imprisoned tax preparer given early release, ordered to pay restitution and disclose to all clients that he was convicted

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: February 7, 2017 - 04:01 PM | Updated: February 8, 2017 - 09:24 AM
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Ronald Conte, an Akron tax preparer who has been behind bars for stealing from his payroll taxes, looks up at the judge at the Summit County Courthouse on Tuesday in Akron. Conte was released, received probation for 5-years and must pay $2,500 a month while making his clients aware of his conviction. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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