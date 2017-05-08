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In the bag: Coach buying Kate Spade for $2.4 billion

By Anne D’Innocenzio and Michelle Chapman
Associated Press

Published: May 8, 2017 - 12:33 PM
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This photo shows a Coach brand logo on a leather wallet in Philadelphia, Monday, May 8, 2017. Coach will spend $2.4 billion for Kate Spade, tying together two premier brands in the luxury goods sector that have fought to snare younger shoppers. (AP Photo/Matt Rourke)


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