In the bag: Coach buying Kate Spade for $2.4 billion

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TkVXIFlPUks6IENvYWNoIHdpbGwgc3BlbmQgJDIuNCBiaWxsaW9uIGZvciBLYXRlIFNwYWRl
LCB0eWluZyB0b2dldGhlciB0d28gcHJlbWllciBicmFuZHMgaW4gdGhlIGx1eHVyeSBnb29kcyBz
ZWN0b3IgdGhhdCBoYXZlIGZvdWdodCB0byBzbmFyZSB5b3VuZ2VyIHNob3BwZXJzLjwvcD48cD5O
b3RpbmcgdGhhdCBjcnVjaWFsIGRlbW9ncmFwaGljLCBDb2FjaCBJbmMuIENFTyBWaWN0b3IgTHVp
cyBzYWlkIGluIGEgc3RhdGVtZW50IE1vbmRheSB0aGF0IEthdGUgU3BhZGUgaGFzIGEgJiM4MjIw
O3N0cm9uZyBhd2FyZW5lc3MgYW1vbmcgY29uc3VtZXJzLCBlc3BlY2lhbGx5IG1pbGxlbm5pYWxz
LiYjODIyMTsgQ29hY2ggZXhlY3V0aXZlcyBzYXkgdGhhdCA2MCBwZXJjZW50IG9mIEthdGUgU3Bh
ZGUgY3VzdG9tZXJzIGFyZSBpbiB0aGF0IGdyb3VwLjwvcD48cD5Db2FjaCBoYXMgbWFkZSBhbiBh
Z2dyZXNzaXZlIHB1c2ggdG8gcG9saXNoIHRoZSBpbWFnZSBvZiBpdHMgbmFtZXNha2UgYnJhbmQs
IHNjYWxpbmcgYmFjayBvbiBpdHMgZGlzdHJpYnV0aW9uIGluIGRlcGFydG1lbnQgc3RvcmVzIGFu
ZCByZWx5aW5nIGxlc3Mgb24gdGhlIGRpc2NvdW50cyBpdCBoYWQgdXNlZCB0byBnZXQgc2hvcHBl
cnMgdG8gYnV5IHRoZSBicmFuZC4gQnV0IHRvIHBvd2VyIGZ1dHVyZSBncm93dGgsIGl0JiM4MjE3
O3MgYmVndW4gdG8gYnVpbGQgYW4gZW1waXJlIG9mIGx1eHVyeSBicmFuZHMuPC9wPjxwPlRoZSBj
b21wYW55IGJvdWdodCBzaG9lIG1ha2VyIFN0dWFydCBXZWl0em1hbiBpbiAyMDE1IGluIGEgZGVh
bCB2YWx1ZWQgdXAgdG8gJDU3NCBtaWxsaW9uLCBidXQgdGhlIEthdGUgU3BhZGUgYnJhbmQgaXMg
aXRzIGJpZ2dlc3QgYWNxdWlzaXRpb24geWV0LiBJdCBjb21lcyBhcyB0aGUgb3ZlcmFsbCBsdXh1
cnkgYnVzaW5lc3MgaXMgYmVpbmcgY2hhbGxlbmdlZCBieSBhZmZsdWVudCBzaG9wcGVycyB3aG8g
aGF2ZSBsb3RzIG9mIG9ubGluZSBvcHRpb25zIHRvIGJ1eSBzdGF0dXMgZ29vZHMuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtUaGUgYWNxdWlzaXRpb24gb2YgS2F0ZSBTcGFkZSBpcyBhbiBpbXBvcnRhbnQgc3RlcCBp
biBDb2FjaCYjODIxNztzIGV2b2x1dGlvbiBhcyBhIGN1c3RvbWVyLWZvY3VzZWQsIG11bHRpLWJy
YW5kIG9yZ2FuaXphdGlvbiwmIzgyMjE7IEx1aXMgc2FpZCBpbiBhIHN0YXRlbWVudC4gJiM4MjIw
O1RoZSBjb21iaW5hdGlvbiBlbmhhbmNlcyBvdXIgcG9zaXRvbiBpbiB0aGUgYXR0cmFjdGl2ZSBn
bG9iYWwgcHJlbWl1bSBoYW5kYmFnIGFuZCBhY2Nlc3NvcmllcywgZm9vdHdlYXIgYW5kIG91dGVy
d2VhciBjYXRlZ29yaWVzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TGFzdCBtb250aCwgdGhlIGNvbXBhbnkgaGly
ZWQgSm9zaHVhIFNjaHVsbWFuLCB3aG8gaGFkIGJlZW4gcHJlc2lkZW50IG9mIE5laW1hbiBNYXJj
dXMmIzgyMTc7cyBCZXJnZG9yZiBHb29kbWFuIGRpdmlzaW9uIGFuZCB0aGUgZm9ybWVyIENFTyBv
ZiBKaW1teSBDaG9vLCBhbmQgcHV0IGhpbSBpbiB0aGUgbmV3IHBvc2l0aW9uIG9mIHByZXNpZGVu
dCBhbmQgQ0VPIG9mIHRoZSBDb2FjaCBicmFuZC4gQW5hbHlzdHMgc2F3IHRoYXQgYXMgYSBzdGVw
IHRvd2FyZCBhIG5ldyBjb21wYW55IHN0cnVjdHVyZSB3aXRoIGEgbnVtYmVyIG9mIGRpc3RpbmN0
IGJyYW5kcyB1bmRlciBvbmUgdW1icmVsbGEsIHdpdGggZWFjaCBicmFuZCBjaGllZiByZXBvcnRp
bmcgdG8gTHVpcy4gU2NodWxtYW4gb2ZmaWNpYWxseSBiZWdpbnMgaGlzIGpvYiBvbiBKdW5lIDUu
PC9wPjxwPkNvYWNoIGV4ZWN1dGl2ZXMgc2FpZCB0aGUgY29tcGFueSB3aWxsIG5vdCBiZSBsb29r
aW5nIGF0IGFueSBvdGhlciBtYWpvciBhY3F1aXNpdGlvbnMgZm9yIG5vdyBhbmQgd2lsbCBsaW1p
dCBhbnkgcHVyY2hhc2VzIHRvIHNtYWxsZXIgb25lcy48L3A+PHA+S2F0ZSBTcGFkZSBleGVjdXRp
dmVzIHNhaWQgdGhleSBzZWUgYmlnIG9wcG9ydHVuaXRpZXMgdG8gdGFwIGludG8gdGhlIENvYWNo
IGJyYW5kJiM4MjE3O3MgZXhwZXJ0IHN1cHBseSBuZXR3b3JrIGluIGxlYXRoZXIgZ29vZHMgYXMg
d2VsbCBhcyBTdHVhcnQgV2VpdHptYW4mIzgyMTc7cyBlc3RhYmxpc2hlZCBzdXBwbHkgbmV0d29y
ayBpbiBmb290d2VhciB0byBjdXQgYmFjayBvbiBjb3N0cy4gQ29hY2ggYWxzbyBwbGFucyB0byBl
eHBhbmQgS2F0ZSBTcGFkZSYjODIxNztzIGRpc3RyaWJ1dGlvbiBpbiBBc2lhIGFuZCBFdXJvcGUs
IHRha2luZyBhZHZhbnRhZ2Ugb2YgaXRzIHN0cm9uZyBvdmVyc2VhcyBuZXR3b3JrLjwvcD48cD5D
b2FjaCBzYWlkIGl0IHdpbGwgYmUgYm9ycm93aW5nIHNvbWUgb2YgdGhlIHN0cmF0ZWdpZXMgaXQg
dXNlZCBmb3IgaXRzIG93biBicmFuZCBhbmQgd2lsbCBiZSBzY2FsaW5nIGJhY2sgb24gS2F0ZSBT
cGFkZSYjODIxNztzIHdob2xlc2FsZSBhY2NvdW50cyBhbmQgaXRzIGZsYXNoIHNhbGVzIGJ1c2lu
ZXNzIHRoYXQgaHVydCB0aGUgaW1hZ2Ugb2YgdGhlIGJyYW5kLiBCdXQgQ29hY2ggZXhlY3V0aXZl
cyBzYXkgdGhlIEthdGUgU3BhZGUgYnJhbmQgaXMgc3RpbGwgaGVhbHRoeS48L3A+PHA+RWFybGll
ciB0aGlzIG1vbnRoLCBDb2FjaCByZXBvcnRlZCBpdHMgZm91cnRoIHN0cmFpZ2h0IHF1YXJ0ZXIg
b2YgZ2FpbnMgaW4gcmV2ZW51ZSBhdCBzdG9yZXMgb3BlbiBhdCBsZWFzdCBhIHllYXIgaW4gdGhl
IE5vcnRoIEFtZXJpY2EgbWFya2V0LiBDb2FjaCBoYW5kYmFncyBhYm92ZSB0aGUgJDQwMCBwcmlj
ZSBsZXZlbCBub3cgYWNjb3VudCBmb3IgNTUgcGVyY2VudCBvZiB0aGUgY2F0ZWdvcnkmIzgyMTc7
cyBzYWxlcyBpbiBOb3J0aCBBbWVyaWNhLCB1cCBmcm9tIDQwIHBlcmNlbnQgbGFzdCB5ZWFyLjwv
cD48cD5Db2FjaCB3aWxsIHBheSAkMTguNTAgcGVyIHNoYXJlIG9mIEthdGUgU3BhZGUgJmFtcDsg
Q28uIFRoYXQmIzgyMTc7cyBhIDkgcGVyY2VudCBwcmVtaXVtIHRvIGl0cyBGcmlkYXkgY2xvc2lu
ZyBwcmljZSBvZiAkMTYuOTcsIHRob3VnaCB0aGUgc2hhcmVzIHJvc2UgdG8gJDE4LjM1IGluIG1v
cm5pbmcgdHJhZGluZy4gQ29hY2ggc2hhcmVzIHJvc2UgbW9yZSB0aGFuIDUgcGVyY2VudCB0byAk
NDUuMDMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.