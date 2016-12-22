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Industry insiders confident in the bright future of renewable energy

By Alicia Chang
Associated Press Science Writer

Published: December 22, 2016 - 08:17 PM
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In this April 4, 2013 photo, a dragline excavator moves rocks above a coal seam at the Spring Creek Mine in Decker, Mont. Renewable energy developers say they're hopeful about the future despite President-elect Donald Trump's promise to bring coal mining jobs back. In recent years, huge solar and wind farms have sprouted up on public desert land in the Western United States buoyed by generous federal tax credits. (AP Photo/Matthew Brown)


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