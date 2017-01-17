All CATEGORIES
☰ Menu

IndyCar extends pact to keep Firestone tires on racetrack

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: January 17, 2017 - 06:13 PM | Updated: January 17, 2017 - 10:10 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

IndyCar announced a multiyear contract extension today with Bridgestone Americas Tire Operations, LLC (BATO), continuing its longtime partnership with Firestone as the official tire supplier of the Verizon IndyCar Series. The announcement extends the tire brands involvement in open-wheel racing that dates to Ray Harrouns Firestone-equipped Marmon Wasp that won the inaugural Indianapolis 500 in 1911. (Bridgestone)


MORE IN BUSINESS

akrondish18_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Try these local foods to soothe body and soul

I wasn’t shy about letting folks know I’d be undergoing major surgery late last year.

Dominion to replace pipelines in Cuyahoga Falls during two projects
walmart18cut
Wal-Mart to add about 10,000 retail jobs in the U.S.
gm18cut_2
GM to add or keep 7,000 U.S. jobs, make $1 billion factory investment
firestone18cut
IndyCar extends pact to keep Firestone tires on racetrack
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next