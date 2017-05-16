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Retail

Inside Wal-Mart’s new training sessions: Trying to adapt to retail landscape changes

By Diane Stafford
Kansas City Star

Published: May 16, 2017 - 07:44 PM | Updated: May 17, 2017 - 07:06 AM
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Wal-Mart Academy students Celia Flores Lagunas, from left, Cherie Johnson and Janet Holcomb make a short video showing the product cycle at a typical Wal-Mart, including unloading new merchandise. (Keith Myers/Kansas City Star/TNS)


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