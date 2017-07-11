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Health care

Interim leader named to head Canton’s Mercy Medical Center

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal medical writer

Published: July 11, 2017 - 03:44 PM | Updated: July 12, 2017 - 09:12 AM
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Mercy Medical Center has announced the appointment of Paul C. Hiltz, FACHE, as interim CEO. He will join Mercy Medical Center on July 24.


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