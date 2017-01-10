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IRS to delay tax refunds for millions of low-income families

By Stephen Ohlemacher
Associated Press

Published: January 10, 2017 - 05:33 PM
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This May 8, 2008 photo shows blank checks on an idle press at the Philadelphia Regional Financial Center, which disburses payments on behalf of federal agencies, in Philadelphia. The IRS is delaying tax refunds for millions of low-income families as the agency steps up efforts to combat identity theft and fraud. Starting in 2017, a federal law requires the tax agency to delay refunds until Feb. 15 for people who claim the earned income tax credit and the additional child tax credit. The IRS says processing times will delay most of the refunds until the end of February. (AP Photo/Matt Rourke)


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