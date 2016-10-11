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Irving Olson, 102, founder of electronics chain, Akron arts supporter remembered for love of the arts, travel

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: October 11, 2016 - 03:16 PM | Updated: October 11, 2016 - 03:32 PM
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Irving Olson


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