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Irving Olson, 102, founder of electronics chain, Akron arts supporter remembered for love of the arts, travel

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: October 11, 2016 - 03:16 PM
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Irving Olson


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