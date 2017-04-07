It’s lights out for hhgregg as another national retailer folds

PHA+SU5ESUFOQVBPTElTOiBDb25zdW1lciBlbGVjdHJvbmljcyBjaGFpbiBoaGdyZWdnIEluYy4g
aXMgZ29pbmcgb3V0IG9mIGJ1c2luZXNzIGFuZCBzaHV0dGluZyBkb3duIGFsbCBvZiBpdHMgc3Rv
cmVzLjwvcD48cD5UaGUgSW5kaWFuYXBvbGlzIGNvbXBhbnkgc2FpZCBGcmlkYXkgdGhhdCBpdCB3
aWxsIGxpcXVpZGF0ZSBpdHMgYXNzZXRzIGFmdGVyIGZhaWxpbmcgdG8gZmluZCBhIGJ1eWVyIGZv
ciB0aGUgYnVzaW5lc3MuIEl0IGZpbGVkIGZvciBiYW5rcnVwdGN5IHByb3RlY3Rpb24gaW4gTWFy
Y2guPC9wPjxwPlRoZSBhbm5vdW5jZW1lbnQgc3BlbGxzIHRoZSBlbmQgZm9yIGEgbG9jYXRpb24g
bmVhciBDaGFwZWwgSGlsbCBNYWxsIG9uIEhvd2UgQXZlbnVlIGluIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIGFu
ZCBhIHJlY2VudGx5IHJlbG9jYXRlZCBzdG9yZSBvbiBFdmVyaGFyZCBSb2FkIE5vcnRod2VzdCBp
biBQbGFpbiBUb3duc2hpcCwgbmVhciBCZWxkZW4gVmlsbGFnZSBNYWxsLjwvcD48cD5UaGUgY2hh
aW4gaGFkIGFscmVhZHkgYW5ub3VuY2VkIGluIGVhcmx5IE1hcmNoIHRoYXQgaXQgd2FzIGNsb3Np
bmcgaXRzIHN0b3JlIGluIHRoZSBDb3BsZXkgVG93bnNoaXAgc2VjdGlvbiBvZiB0aGUgTW9udHJv
c2UgYnVzaW5lc3MgZGlzdHJpY3QuPC9wPjxwPkZvdW5kZWQgaW4gMTk1NSwgdGhlIHJldGFpbGVy
IGhhZCAyMjAgc3RvcmVzIGluIDE5IHN0YXRlcyBzZWxsaW5nIG1ham9yIGFwcGxpYW5jZXMgbGlr
ZSB3YXNoZXJzIGFuZCBUVnMsIGFzIHdlbGwgYXMgY29tcHV0ZXJzIGFuZCBob21lIHRoZWF0ZXIg
c3lzdGVtcy4gQXMgb2YgTWF5IGxhc3QgeWVhciwgaXQgaGFkIGFib3V0IDUsMDAwIGVtcGxveWVl
cy48L3A+PHA+SnVzdCBkYXlzIGJlZm9yZSBhbm5vdW5jaW5nIGl0cyBiYW5rcnVwdGN5IHByb3Rl
Y3Rpb24gZmlsaW5nIGxhc3QgbW9udGgsIGhoZ3JlZ2cgc2FpZCBpdCBwbGFubmVkIHRvIHRyaW0g
ZG93biBieSBjbG9zaW5nIHRocmVlIGRpc3RyaWJ1dGlvbiBjZW50ZXJzIGFuZCA4OCBzdG9yZXMu
IEJ1dCB0aGUgbW92ZSB3YXMgbm90IGVub3VnaCB0byBzYWx2YWdlIHRoZSBjaGFpbi48L3A+PHA+
JiM4MjIwO1doaWxlIHdlIGhhZCBkaXNjdXNzaW9ucyB3aXRoIG1vcmUgdGhhbiA1MCBwcml2YXRl
IGVxdWl0eSBmaXJtcywgc3RyYXRlZ2ljIGJ1eWVycywgYW5kIG90aGVyIGludmVzdG9ycywgdW5m
b3J0dW5hdGVseSwgd2Ugd2VyZSB1bnN1Y2Nlc3NmdWwgaW4gb3VyIHBsYW4gdG8gc2VjdXJlIGEg
dmlhYmxlIGJ1eWVyIG9mIHRoZSBidXNpbmVzcyBvbiBhIGdvaW5nLWNvbmNlcm4gYmFzaXMgd2l0
aGluIHRoZSBleHBlZGl0ZWQgdGltZWxpbmUgc2V0IGJ5IG91ciBjcmVkaXRvcnMsJiM4MjIxOyBD
RU8gQm9iIFJpZXNiZWNrIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBjb21wYW55IHNhaWQgaXQgd2lsbCBzdGFy
dCB0aGUgc2FsZSBvZiB0aGUgbWVyY2hhbmRpc2UsIGZ1cm5pdHVyZSwgZml4dHVyZXMgYW5kIGVx
dWlwbWVudCBhdCBpdHMgc3RvcmVzIGFuZCBkaXN0cmlidXRpb24gY2VudGVycyBvbiBTYXR1cmRh
eS48L3A+PHA+SXQgaXMgdGhlIGxhdGVzdCBicmljay1hbmQtbW9ydGFyIGNoYWluIHRvIGJ1Y2ts
ZSB1bmRlciBkdWUgdG8gaW5kdXN0cnkgY2hhbmdlcyBmcm9tIHRoZSByaXNlIG9mIG9ubGluZSBz
aG9wcGluZy4gQW1hem9uLmNvbSBoYXMgZWF0ZW4gYXdheSBhdCBzYWxlcyBvZiBhbG1vc3QgZXZl
cnkgdHJhZGl0aW9uYWwgcmV0YWlsZXIuIEVhcmxpZXIgdGhpcyB3ZWVrLCBzaG9lIGNoYWluIFBh
eWxlc3MgU2hvZVNvdXJjZSBmaWxlZCBmb3IgYmFua3J1cHRjeSBwcm90ZWN0aW9uLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.