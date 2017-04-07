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It’s lights out for hhgregg as another national retailer folds

Associated Press

Published: April 7, 2017 - 06:51 PM
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Electronic retailer h.h.gregg Inc. is going out of business and closing it stores including the Copley Township store. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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