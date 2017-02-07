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It’s no accident how YRC trucker Don Robinson drove millions of miles safely

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: February 7, 2017 - 02:36 PM
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YRC driver Don Robinson celebrates reaching the 4 million accident free miles driven milestone on Tuesday in Copley Township. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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