All CATEGORIES
☰ Menu

It’s no accident how YRC trucker Don Robinson drove millions of miles safely

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: February 7, 2017 - 02:36 PM | Updated: February 8, 2017 - 09:25 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

YRC driver Don Robinson celebrates reaching the 4 million accident free miles driven milestone on Tuesday in Copley Township. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

cars09cut_03 Rebecca Blackwell - AP
Made in Mexico, popular on U.S. highways - 10:57 PM

DETROIT: Some of America’s most popular cars and trucks are made in Mexico — for now.

Computer problems cause widespread United flight delays - 10:57 PM
Goodyear’s fourth quarter rebounds strongly from loss a year ago - 10:57 PM
Company to resume work to finish Dakota Access pipeline - 11:00 PM
conte08cut_01
Imprisoned tax preparer given early release, ordered to pay restitution and disclose to all clients that he was convicted
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next