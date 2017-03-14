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Blimp

It’s the end of an era as Goodyear decommissions, deflates Spirit of Innovation blimp

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: March 14, 2017 - 03:47 PM | Updated: March 15, 2017 - 12:47 PM
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The Spirit of Innovation peeks out of the Wingfoot Lake hangar during christening ceremony in this 2006 file photo. The blimp was scheduled to be quietly taken out of commission early Tuesday morning. (Akron Beacon Journal file photo)


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