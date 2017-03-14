It’s the end of an era as Goodyear decommissions, deflates Spirit of Innovation blimp

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIGxhc3QgdHJ1ZSBHb29keWVhciBibGltcCBpcyBubyBtb3JlLjwvcD48cD5UaGUgU3Bp
cml0IG9mIElubm92YXRpb24sIHdoaWNoIGZpcnN0IGZsZXcgaW4gMjAwNiwgd2FzIGRlY29tbWlz
c2lvbmVkLCBkZWZsYXRlZCBhbmQgdGhlbiBkaXNtYW50bGVkIGluIGFuIGhvdXJzbG9uZyBwcm9j
ZXNzIHRoYXQgc3RhcnRlZCBqdXN0IGFmdGVyIG1pZG5pZ2h0IFR1ZXNkYXkgYXQgaXRzIENhbGlm
b3JuaWEgYmFzZS48L3A+PHA+VGhlIFNwaXJpdCBvZiBJbm5vdmF0aW9uIHdhcyB0aGUgZmluYWwg
R29vZHllYXIgR1otMjAgYmxpbXAgJiM4MjEyOyBhIHRydWUgbm9ucmlnaWQgYmxpbXAgaW4gdGhh
dCBpdHMgaGVsaXVtLWhvbGRpbmcgZW52ZWxvcGUgZGlkIG5vdCBoYXZlIGFueSBpbnRlcm5hbCBz
dXBwb3J0IHN0cnVjdHVyZXMuIEdvb2R5ZWFyJiM4MjE3O3MgdHdvIG5ldyBOVCwgb3IgTmV3IFRl
Y2hub2xvZ3kgYWlyc2hpcHMsIFdpbmdmb290IE9uZSBhbmQgVHdvLCBoYXZlIHNlbWlyaWdpZCBz
a2VsZXRvbnMuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyB0aGUgZW5kIG9mIGFuIGVyYS4gSXQm
IzgyMTc7cyB0aGUgZW5kIG9mIGFuIGljb24sJiM4MjIxOyBzYWlkIERhbiBHcm9zc21hbiwgYW4g
QXRsYW50YSBsYXd5ZXIsIGF1dGhvciwgYWlyc2hpcCBibG9nZ2VyIGFuZCBoaXN0b3JpYW4uICYj
ODIyMDtUaGUgR1otMjAgaXMgbW9zdCBwZW9wbGUmIzgyMTc7cyBpZGVhIG9mIGEgYmxpbXAuIFdo
ZW4gcGVvcGxlIHRoaW5rIGJsaW1wLCB0aGF0JiM4MjE3O3Mgd2hhdCB0aGV5IHRoaW5rLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+VGhlIFNwaXJpdCBvZiBJbm5vdmF0aW9uLCBvbmUgb2YgMTUgR29vZHllYXIgR1ot
MjAgbW9kZWxzIG1hZGUgZGF0aW5nIGJhY2sgdG8gMTk2OSwgaGFkIHJlYWNoZWQgdGhlIGVuZCBv
ZiBpdHMgbGlmZXNwYW4uIFRoZSBHWi0yMCBtb2RlbCB3YXMgYW1vbmcgdGhlIEdvb2R5ZWFyIGJs
aW1wcyB0aGF0IHJlc2lkZW50cyByZWNvZ25pemVkIGJ5IHRoZSBkaXN0aW5jdGl2ZSBzb3VuZCBp
dHMgZW5naW5lcyBtYWRlIGJlZm9yZSB0aGV5IHNhdyBpdC4gKFRoZSBOVCBhaXJzaGlwcyBhcmUg
bXVjaCBxdWlldGVyLik8L3A+PHA+VGhlIDE5Mi1mb290LWxvbmcgU3Bpcml0IG9mIElubm92YXRp
b24mIzgyMTc7cyBmaW5hbCBhcHBlYXJhbmNlIGluIEFrcm9uLWFyZWEgc2tpZXMgd2FzIGluIHRo
ZSBzdW1tZXIgb2YgMjAxNSB3aGVuIGl0IHRvb2sgcGFydCBpbiB0YW5kZW0gZmxpZ2h0cyB3aXRo
IFdpbmdmb290IE9uZSwgbm93IGJhc2VkIGluIEZsb3JpZGEuIFRoZSBHWi0yMCYjODIxNztzIGxh
c3QgYXNzaWdubWVudCB3YXMgcHJvdmlkaW5nIGFlcmlhbCBjb3ZlcmFnZSBvZiB0aGUgQWNhZGVt
eSBBd2FyZHMgb24gRmViLiAyNi48L3A+PHA+VGhlIGRlY29tbWlzc2lvbmluZyB0b29rIHBsYWNl
IG91dGRvb3JzIGluIGZvZyBhdCB0aGUgQ2Fyc29uLCBDYWxpZi4sIGFpcnNoaXAgYmFzZSwgc2Fp
ZCBFZCBPZ2RlbiwgR29vZHllYXIgc3Bva2VzbWFuIGFuZCBhaXJzaGlwIGhpc3Rvcmlhbi48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0l0IHdlbnQgcmVhbGx5IHdlbGwsJiM4MjIxOyBPZ2RlbiBzYWlkLiBUaGUgbWlk
bmlnaHQgZGVjb21taXNzaW9uaW5nIHdhcyB0aW1lZCB0byBjb2luY2lkZSB3aXRoIGV4cGVjdGVk
IGNhbG0gd2luZHMgYW5kIGFsc28gdG8gbWluaW1pemUgYW55IGRpc3RyYWN0aW9ucyBmb3IgdHJh
ZmZpYyBvbiBhIG5lYXJieSBoaWdod2F5LCBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5GdWVsIGRyYWluZWQ8L3A+
PHA+VGhlIHByb2Nlc3Mgc3RhcnRlZCBlYXJsaWVyIGluIHRoZSBkYXkgd2l0aCBhbGwgZnVlbCBk
cmFpbmVkIGZyb20gdGhlIGFpcmNyYWZ0LCBpdHMgdHdvIHByb3BlbGxlcnMgcmVtb3ZlZCBhbmQg
dGhlIEFtZXJpY2FuIGZsYWcgdGFrZW4gb2ZmIHNvIHRoYXQgaXQgd291bGQgbm90IHRvdWNoIHRo
ZSBncm91bmQgd2hlbiB0aGUgZW52ZWxvcGUgd2FzIGRlZmxhdGVkLCBPZ2RlbiBzYWlkLjwvcD48
cD5UaGVuLCBqdXN0IGFib3V0IG1pZG5pZ2h0LCBjcmV3IG1lbWJlcnMgc2VjdXJlbHkgdGllZCB0
aGUgU3Bpcml0IG9mIElubm92YXRpb24gdG8gdGhlIGdyb3VuZC4gVGhlIHdpbmRzIGhhZCB0byBi
ZSBubyBtb3JlIHRoYW4gdGhyZWUgdG8gZm91ciBtaWxlcyBwZXIgaG91ciwgT2dkZW4gc2FpZC48
L3A+PHA+QXQgdGhlIHJpZ2h0IG1vbWVudCwgc29tZW9uZSBwdWxsZWQgYSByaXAgY29yZCBhbmQg
dGhlIGhlbGl1bSBpbiB0aGUgMjAyLDcwMCBjdWJpYyBmb290IGVudmVsb3BlIHNwZXdlZCBvdXQu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtBbGwgb2YgdGhhdCB3YXMgaGFybWxlc3NseSBleGhhdXN0ZWQgaW50byB0
aGUgYXRtb3NwaGVyZSwmIzgyMjE7IE9nZGVuIHNhaWQuIFRoZSBsaWdodGVyLXRoYW4tYWlyIGhl
bGl1bSBpcyBub25mbGFtbWFibGUgYW5kIG5vbnBvbGx1dGluZy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IG9u
bHkgdG9vayBhYm91dCBmaXZlIG1pbnV0ZXMsJiM4MjIxOyBPZ2RlbiBzYWlkLjwvcD48cD5DcmV3
IG1lbWJlcnMgdGhlbiB1c2VkIGtuaXZlcyB0byBzbGFzaCBvcGVuIHRoZSBlbnZlbG9wZSBpbiBw
bGFjZXMgd2hlcmUgdGhleSBmb3VuZCBoZWxpdW0gYnViYmxlcy4gVGhleSBhbHNvIGN1dCBvcGVu
IHRoZSBlbnZlbG9wZSYjODIxNztzIGlubmVyIGFpci1ob2xkaW5nIGJsYWRkZXJzLiBUaGUgcHJv
Y2VzcyB3YXMgbGFyZ2VseSBjb21wbGV0ZSBhYm91dCAzIGEubS4gQ2FsaWZvcm5pYSB0aW1lLjwv
cD48cD5QYXJ0cyBvZiB0aGUgU3Bpcml0IG9mIElubm92YXRpb24gd2lsbCBsaXZlIG9uLCBPZ2Rl
biBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgbG93ZXIgdmVydGljYWwgdGFpbGZpbiB0aGF0IGhhcyB0aGUgYmxp
bXAmIzgyMTc7cyBuYW1lIG9uIGl0IHdpbGwgYmUgZG9uYXRlZCB0byB0aGUgV2VzdGVybiBNdXNl
dW0gb2YgRmxpZ2h0IGluIFRvcnJhbmNlLCBDYWxpZi4gVGhlIGVudmVsb3BlIHdpbGwgYWxzbyBi
ZSBzbGljZWQgYW5kIHRoZSBwaWVjZXMgb2Ygc2tpbiBkb25hdGVkLjwvcD48cD5UaGUgZ29uZG9s
YSwgd2hpY2ggaGVsZCBvbmUgcGlsb3QgYW5kIGFzIG1hbnkgYXMgc2l4IHBhc3NlbmdlcnMsIGV2
ZW50dWFsbHkgd2lsbCBiZSBzaGlwcGVkIHRvIE9oaW8gYW5kIGRpc3BsYXllZCBhdCBHb29keWVh
ciYjODIxNztzIFdpbmdmb290IExha2UgYmxpbXAgYmFzZSBpbiBTdWZmaWVsZCBUb3duc2hpcC4g
VGhhdCYjODIxNztzIHdoZXJlIHRoZSBTcGlyaXQgb2YgSW5ub3ZhdGlvbiB3YXMgYnVpbHQgc3Rh
cnRpbmcgaW4gMjAwNS4gVGhlIEFrcm9uIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIGNocm9uaWNsZWQgdGhlIGJ1
aWxkaW5nIG9mIHRoZSBibGltcCBpbiBhIG1vbnRocy1sb25nIHNlcmllcywgJiM4MjIwO0JsaW1w
IEdhcmFnZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlVuaXF1ZSBjbGFpbXM8L3A+PHA+VGhlIFNwaXJpdCBvZiBJ
bm5vdmF0aW9uIGhhcyBzb21lIHVuaXF1ZSBjbGFpbXMgaW4gR29vZHllYXImIzgyMTc7cyBkZWNh
ZGVzLWxvbmcgaGlzdG9yeSBvZiBibGltcHMuPC9wPjxwPkl0IGlzIHRoZSBmaXJzdCBHb29keWVh
ciBibGltcCB3aG9zZSBuYW1lIHdhcyBjaG9zZW4gYXMgcGFydCBvZiBhIGNvbXBhbnkgY29udGVz
dC4gVGhlIGFpcmNyYWZ0IHdhcyBhbHNvIGFtb25nIHRoZSBmZXcgR29vZHllYXIgYmxpbXBzIHRo
YXQgb3ZlciBpdHMgbGlmZXNwYW4gd2FzIHN0YXRpb25lZCBhdCB0d28gYmFzZXMsIGZpcnN0IGlu
IEZsb3JpZGEgYW5kIHRoZW4gaW4gQ2FsaWZvcm5pYS48L3A+PHA+VGhlIEdaLTIwICYjODIyMDt3
YXMgd2l0aG91dCBhIGRvdWJ0IHRoZSBtb3N0IHN1Y2Nlc3NmdWwgbW9kZWwgZXZlciwmIzgyMjE7
IE9nZGVuIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSB2ZXJ5IHByb3VkIG9mIHRoZSBtb2RlbC4g
SXQgc2VydmVkIHRoZSBjb21wYW55IHdlbGwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgYWlyc2hpcHMgd2Vy
ZSBydWdnZWQgYW5kIGR1cmFibGUgJiM4MjEyOyB0aGUgU3Bpcml0IG9mIEdvb2R5ZWFyIEdaLTIw
IHRoYXQgd2FzIHJldGlyZWQgaW4gMjAxNCBhZnRlciAxNCB5ZWFycyBpbiBzZXJ2aWNlIHF1YWxp
ZmllZCB0aGUgYmxpbXAgdG8gYmUgbGlzdGVkIGluIHRoZSBHdWlubmVzcyBCb29rIG9mIFdvcmxk
IFJlY29yZHMuPC9wPjxwPkdvb2R5ZWFyJiM4MjE3O3MgR1otMjAgYmxpbXBzIG5ldmVyIGxvb2tl
ZCBkYXRlZCwgc2FpZCBHcm9zc21hbiwgdGhlIGFpcnNoaXAgaGlzdG9yaWFuLiBUaGVyZSBhcmUg
b25seSBhIGZldyB0aGluZ3MgaW50cm9kdWNlZCBpbiAxOTY5LCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIEJvZWlu
ZyA3NDcganVtYm8gamV0LCB0aGF0IGNhbiBjbGFpbSB0aGF0LCBoZSBzYWlkLiA8L3A+PHA+JiM4
MjIwO0kganVzdCB0aGluayBpdHMgZ290IHBlcmZlY3QgYmxpbXAgcHJvcG9ydGlvbnMsJiM4MjIx
OyBHcm9zc21hbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBqdXN0IGluY3JlZGlibHkgcHJldHR5
LiBWaXN1YWxseSwgaXQmIzgyMTc7cyBwZXJmZWN0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+TGlrZWx5IGluIE9j
dG9iZXIsIFdpbmdmb290IFR3bywgbm93IGF0IHRoZSBXaW5nZm9vdCBMYWtlIGJsaW1wIGJhc2Us
IHdpbGwgZmx5IG9mZiB0byBiZSBwZXJtYW5lbnRseSBzdGF0aW9uZWQgYXQgdGhlIENhcnNvbiwg
Q2FsaWYuLCBhaXJzaGlwIGJhc2UuIDwvcD48cD5Db25zdHJ1Y3Rpb24gb24gYSB0aGlyZCBOVCBh
aXJzaGlwIGF0IHRoZSBTdWZmaWVsZCBUb3duc2hpcCBoYW5nYXIgbGlrZWx5IHdpbGwgYmVnaW4g
aW4gTWF5LiBUaGF0IHVubmFtZWQgYWlyc2hpcCAmIzgyMTI7IFdpbmdmb290IFRocmVlPyAmIzgy
MTI7IHdpbGwgYmUgYmFzZWQgYXQgV2luZ2Zvb3QgTGFrZS48L3A+PHA+R29vZHllYXIsIGFsb25n
IHdpdGggbXVjaCBvZiB0aGUgcHVibGljLCB3aWxsIGNvbnRpbnVlIHRvIGNhbGwgdGhlIGxvbmdl
ciwgZmFzdGVyLCBxdWlldGVyIGFuZCB0ZWNobm9sb2dpY2FsbHkgc3VwZXJpb3IgTlQgYWlyc2hp
cHMgJiM4MjIwO2JsaW1wcy4mIzgyMjE7ICBCdXQgaXRzIGxhc3QgdHJ1ZSBibGltcCBpcyBub3cg
anVzdCBhIG1lbW9yeS48L3A+PHA+SmltIE1hY2tpbm5vbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAt
OTk2LTM1NDQgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmptYWNraW5ub25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b20iPmptYWNraW5ub25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGltPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KaW1NYWNraW5ub25BQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4m
bmJzcDsmIzY0O0ppbU1hY2tpbm5vbkFCSiZuYnNwOzwvYT4gb24gVHdpdHRlciBvciA8YSBocmVm
PSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9KaW1NYWNraW5ub25BQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0ppbU1hY2tpbm5vbkFCSjwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.