All CATEGORIES
☰ Menu

Blimp

It’s the end of an era as Goodyear decommissions, deflates Spirit of Innovation blimp

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: March 14, 2017 - 03:47 PM | Updated: March 15, 2017 - 12:47 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

The Spirit of Innovation peeks out of the Wingfoot Lake hangar during christening ceremony in this 2006 file photo. The blimp was scheduled to be quietly taken out of commission early Tuesday morning. (Akron Beacon Journal file photo)


MORE IN BUSINESS

dodge18cut_03 FCA US LLC - TNS
Auto review: 2017 Dodge Durango throws its weight around - 8:16 PM

The average American man is 5 feet 9 inches tall, weighs 195.5 pounds and has a waist size of nearly 40 inches, according to the Centers for Disease Control and Prevention. The average femme fatale is 5 feet 4 inches, 166 pounds, with a waist slightly more than 37 inches. Clearly, the only weight watching Americans are doing is watching it grow.

innovate19cut_01
Akron area marijuana-detection device venture and baby-sitting app attract money from fund promoting innovation - 8:16 PM
Business news briefs — March 18 - 8:16 PM
neomed18web
Summa gains 22 new residents despite accreditation issues - 9:04 PM
medina16cut
Cleveland Clinic closing Medina Hospital’s birthing center at end of June
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next