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Transportation

‘It takes up the whole river!’ U.S. ports welcome giant ship

Associated Press

Published: May 11, 2017 - 07:13 PM
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A crowd of well-wishers along River Street welcome the container ship COSCO Development, Thursday in Savannah, Ga, as the vessel sails up the Savannah River to the Port of Savannah. The ship is the largest vessel ever to call on the U.S. East Coast. (Steve Bisson/Savannah Morning News via AP)


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