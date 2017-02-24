All CATEGORIES
☰ Menu

J.C. Penney to close 130 to 140 stores, affected locations to be announced by mid-March

By Anne D’Innocenzio
From staff and wire reports

Published: February 24, 2017 - 01:26 PM

MORE IN BUSINESS

summa25cutweb Mike Cardew - Akron Beacon Journal
Summa names former executive to serve as interim leader

Summa Health has hired one of its former executives to lead it out of an ongoing crisis that has hurt its reputation, upended its relationships with hundreds of local physicians and is threatening to destroy its medical education program.

carshow_8
Cleveland Auto Show opens with glitz, rides and Legos
brew25cut_1
Brew Kettle opening restaurant in Hudson
J.C. Penney to close 130 to 140 stores, affected locations to be announced by mid-March
Business news briefs — March 25
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next