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J.C. Penney to close 130 to 140 stores, affected locations to be announced by mid-March

By Anne D’Innocenzio
From staff and wire reports

Published: February 24, 2017 - 01:26 PM

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