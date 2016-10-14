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J.M. Smucker wants to build emotional bonds, CEO tells Akron audience

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: October 14, 2016 - 06:00 PM
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Mark T. Smucker (center) President and Chief Executive Officer of the Orrville based, J.M. Smucker Co. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal file photo)


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