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Obituary

Jeremy Rayl, who transformed and expanded JRayl Transport, dies at age 39

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: July 10, 2017 - 06:13 PM | Updated: July 11, 2017 - 08:32 AM
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Jeremy Rayl, CEO of JRayl Transport, Inc. stands next to one of his company's trucks that runs on Compressed Natural Gas at a soon to be open CNG and diesel station on Arlington Road in Akron, Ohio on Thursday April 10, 2014 . (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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