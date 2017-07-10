All CATEGORIES
☰ Menu

Obituary

Jeremy Rayl, who transformed and expanded JRayl Transport, dies at age 39

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: July 10, 2017 - 06:13 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Jeremy Rayl, CEO of JRayl Transport, Inc. stands next to one of his company's trucks that runs on Compressed Natural Gas at a soon to be open CNG and diesel station on Arlington Road in Akron, Ohio on Thursday April 10, 2014 . (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

sleep11_01 Rogelio V. Solis - AP
Under the covers: Sleep technology explodes - 8:46 PM

Pillows that track your snoozing patterns? A bed that adjusts based on how much you twist and turn? Companies are adding more technology into their products, hoping to lure customers craving a better night’s sleep.

raylobit11cut
Jeremy Rayl, who transformed and expanded JRayl Transport, dies at age 39 - 8:46 PM
media11_01
News outlets seek permission from Congress to negotiate jointly with Google and Facebook - 8:46 PM
consumer11
Charge! U.S. consumers boost borrowing in May - 8:46 PM
Business news briefs — July 11, 2017 - 8:46 PM
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next