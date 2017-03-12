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Jill Herro’s new career is making furniture with a secret

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: March 12, 2017 - 08:50 PM | Updated: March 13, 2017 - 04:30 PM
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Secret Compartments Furniture owner Jill Herro tests the secret compartment on a piece of furniture at a Amish furniture-making facility that custom builds her designs on Thursday in Fredericksburg. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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