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Jill Herro’s new career is making furniture with a secret

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: March 12, 2017 - 08:50 PM
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Jill Herro, owner of Secret Compartment Furniture, shows off some of her designs at her store in Silver Lake. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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