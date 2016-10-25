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Jobless rate increases in Summit County, elsewhere in region

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: October 25, 2016 - 01:17 PM

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