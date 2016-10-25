Jobless rate increases in Summit County, elsewhere in region

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3VtbWl0IENvdW50eSYjODIxNztzIGpvYmxlc3MgcmF0ZSByb3NlIGluIFNlcHRlbWJlciBm
cm9tIEF1Z3VzdCBhbmQgd2FzIGhpZ2hlciB0aGFuIGEgeWVhciBhZ28sIGZpZ3VyZXMgcmVsZWFz
ZWQgVHVlc2RheSBzaG93LjwvcD48cD5VbmVtcGxveW1lbnQgcmF0ZXMgcm9zZSBpbiBtYW55IG90
aGVyIHBhcnRzIG9mIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvIGFzIHdlbGwsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgT2hp
byBEZXBhcnRtZW50IG9mIEpvYiBhbmQgRmFtaWx5IFNlcnZpY2VzLjwvcD48cD5UaGUgU3VtbWl0
IENvdW50eSB1bmVtcGxveW1lbnQgcmF0ZSBsYXN0IG1vbnRoIHdhcyA0LjkgcGVyY2VudCwgdXAg
ZnJvbSA0LjcgcGVyY2VudCBpbiBBdWd1c3QgYW5kIDQuMyBwZXJjZW50IGEgeWVhciBhZ28uPC9w
PjxwPkFrcm9uJiM4MjE3O3MgdW5lbXBsb3ltZW50IHJhdGUgcm9zZSBhcyB3ZWxsLCBnb2luZyB0
byA1LjYgcGVyY2VudCBpbiBTZXB0ZW1iZXIsIHVwIGZyb20gNS40IHBlcmNlbnQgaW4gQXVndXN0
IGFuZCA0LjkgcGVyY2VudCBpbiBTZXB0ZW1iZXIgMjAxNS48L3A+PHA+VGhlIGpvYmxlc3MgcmF0
ZSBpbiBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBkaWRuJiM4MjE3O3QgZmFyZSBhbnkgYmV0dGVyLiBUaGUgcmF0
ZSBsYXN0IG1vbnRoIHJvc2UgdG8gNC41IHBlcmNlbnQgZnJvbSA0LjIgcGVyY2VudCBpbiBBdWd1
c3QgYW5kIHdhcyB1cCBmcm9tIDQgcGVyY2VudCBhIHllYXIgYWdvLjwvcD48cD5UaGUgc3RhdGUm
IzgyMTc7cyBmaWd1cmVzIHNob3cgdGhhdCBTdW1taXQgQ291bnR5IHN0aWxsIGhhcyBub3QgcmVn
YWluZWQgam9icyBsb3N0IGR1cmluZyB0aGUgR3JlYXQgUmVjZXNzaW9uLiBMYXN0IG1vbnRoLCB0
aGVyZSB3ZXJlIDI2MSwxMDAgcGVvcGxlIGNvdW50ZWQgYXMgd29ya2luZyBpbiB0aGUgY291bnR5
LCB1cCBmcm9tIDI1OSwwMDAgaW4gU2VwdGVtYmVyIDIwMTUuPC9wPjxwPkJ1dCBsb29raW5nIGF0
IHRoZSBtb250aCBvZiBTZXB0ZW1iZXIgZnJvbSAyMDAwIHRocm91Z2ggMjAxNiBzaG93cyB0aGUg
bnVtYmVyIG9mIHBlb3BsZSB3b3JraW5nIGluIFN1bW1pdCBDb3VudHkgcGVha2VkIGF0IDI4Myw4
MDAgaW4gMjAwNywgd2hlbiB0aGUgdW5lbXBsb3ltZW50IHJhdGUgd2FzIDUuMiBwZXJjZW50LiBU
aGVyZSB3ZXJlIDIyLDcwMCBtb3JlIHBlb3BsZSAgd29ya2luZyBpbiBTZXB0ZW1iZXIgdGhhdCB5
ZWFyIHRoYW4gbGFzdCBtb250aC4gPC9wPjxwPkpvYnMgaW4gdGhlIGNvdW50eSBhbHNvIHdlcmUg
aGlnaGVyIGluIFNlcHRlbWJlciAyMDAwLCBhdCAyNjYsODAwLjwvcD48cD5VbmVtcGxveW1lbnQg
cmF0ZXMgcm9zZSBpbiA4MCBvZiBPaGlvJiM4MjE3O3MgODggY291bnRpZXMuIFJhdGVzIGZlbGwg
aW4gc2l4IGNvdW50aWVzIGFuZCB3ZXJlIHVuY2hhbmdlZCBpbiB0d28uIFJhdGVzIHJhbmdlZCBm
cm9tIGEgbG93IG9mIDMuMiBwZXJjZW50IGluIE1lcmNlciBDb3VudHkgdG8gYSBoaWdoIG9mIDku
MiBwZXJjZW50IGluIE1vbnJvZSBDb3VudHkuPC9wPjxwPlJhdGVzIHdlcmUgbm90IGFkanVzdGVk
IHRvIHRha2UgaW50byBhY2NvdW50IHNlYXNvbmFsIGNoYW5nZXMuPC9wPjxwPlRoZSBjb21wYXJh
YmxlIHVuZW1wbG95bWVudCByYXRlIGZvciBPaGlvIGluIFNlcHRlbWJlciB3YXMgNC44IHBlcmNl
bnQ7IHRoZSBzZWFzb25hbGx5IGFkanVzdGVkIG51bWJlciB3YXMgYWxzbyA0LjggcGVyY2VudC4g
VGhlIFUuUy4gdW5lbXBsb3ltZW50IHJhdGUgbGFzdCBtb250aCB3YXMgNC44IHBlcmNlbnQsIHdp
dGggdGhlIHNlYXNvbmFsbHkgYWRqdXN0ZWQgbnVtYmVyIGF0IDUgcGVyY2VudC48L3A+PHA+VW5l
bXBsb3ltZW50IHJhdGVzIGVsc2V3aGVyZSBpbiBOb3J0aGVhc3QgT2hpbyBmb3IgU2VwdGVtYmVy
LCBBdWd1c3QgYW5kIGEgeWVhciBhZ286PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Q3V5YWhvZ2EgQ291
bnR5OiA1LjEsIDUuNSwgNC40PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Q2xldmVsYW5kOiA2LjQsIDcs
IDUuNTwvcD48cD4mIzgyMjY7IE1lZGluYSBDb3VudHk6IDQuMSwgNC4zLCAzLjQ8L3A+PHA+JiM4
MjI2OyYjODIwMTtQb3J0YWdlIENvdW50eTogNC45LCA0LjUsIDQuMjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4
MjAxO1N0YXJrIENvdW50eTogNS4zLCA0LjksIDQuOTwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0NhbnRv
bjogNi4zLCA1LjksIDUuNTwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1dheW5lIENvdW50eTogNCwgMy42
LCAzLjYgPC9wPjxwPkppbSBNYWNraW5ub24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTQ0
IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpqbWFja2lubm9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5qbWFj
a2lubm9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbTxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSmltTWFja2lubm9uQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2
NDtKaW1NYWNraW5ub25BQkombmJzcDs8L2E+IG9uIFR3aXR0ZXIgb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cDov
L3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vSmltTWFja2lubm9uQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZh
Y2Vib29rLmNvbS9KaW1NYWNraW5ub25BQko8L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.