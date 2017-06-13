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John Dorfman: 20 stocks I own for most of my clients

By John Dorfman
Maple Hill Syndicate

Published: June 13, 2017 - 03:56 PM
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Syndicated columnist John Dorfman (couresty of Dorfman Value Investments)


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