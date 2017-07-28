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John Dorfman: American Outdoor and Argan show both value and growth

By John Dorfman
Maple Hill Syndicate

Published: July 28, 2017 - 03:59 PM | Updated: July 28, 2017 - 04:02 PM
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Syndicated columnist John Dorfman (couresty of Dorfman Value Investments)


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