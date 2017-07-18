John Dorfman: Check out the 2017 edition of the Perfect 10 Portfolio

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QmVmb3JlIHlvdSBoaXQgdGhlIGJlYWNoLCB5b3UgbWlnaHQgd2FudCB0byB0YWtlIGEgbG9v
ayBhdCBteSBQZXJmZWN0IDEwIFBvcnRmb2xpby48L3A+PHA+Tm8sIGl0IGlzbiYjODIxNzt0IGEg
Y29sbGVjdGlvbiBvZiBzdXBlcm1vZGVsIHBob3Rvcy4gSXQmIzgyMTc7cyBhIGNvbGxlY3Rpb24g
b2YgdGVuIHN0b2NrcywgZWFjaCBvZiB3aGljaCBzZWxscyBmb3IgMTAgdGltZXMgZWFybmluZ3Mu
PC9wPjxwPk92ZXIgbWFueSB5ZWFycywgc3RvY2tzIGhhdmUgdXN1YWxseSBzb2xkIGZvciBhYm91
dCAxNSB0aW1lcyBlYXJuaW5ncy4gQ3VycmVudGx5LCB0aGUgYXZlcmFnZSBtdWx0aXBsZSBpcyBh
Ym91dCAyNS4gU3RvY2tzIHNlbGxpbmcgYXQgMTAgdGltZXMgZWFybmluZ3MgYXJlIHVucG9wdWxh
ciBzdG9ja3MgdGhhdCBzZWxsIGF0IGEgZGlzY291bnQgdG8gdGhlIG92ZXJhbGwgbWFya2V0Ljwv
cD48cD5UbyBpbGx1c3RyYXRlIG15IGJlbGllZiB0aGF0IHRoZSByb2FkIHRvIHN0b2NrIG1hcmtl
dCByaWNoZXMgaXMgdG8gYnV5IHVucG9wdWxhciBzdG9ja3MsIG5vdCBwb3B1bGFyIG9uZXMsIEkg
c3RhcnRlZCBteSBQZXJmZWN0IDEwIFBvcnRmb2xpbyBpbiB0aGlzIGNvbHVtbiBiYWNrIGluIEp1
bHkgMjAwMC4gSSYjODIxNzt2ZSBydW4gaXQgZXZlcnkgSnVseSBzaW5jZSwgZXhjZXB0IGluIDIw
MDctMjAwOSB3aGVuIEkgaGFkIHRlbXBvcmFyaWx5IHJldGlyZWQgYXMgYSBjb2x1bW5pc3QuPC9w
PjxwPlRoZSAxNCBQZXJmZWN0IDEwIFBvcnRmb2xpb3MgdG8gZGF0ZSBoYXZlIHByb2R1Y2VkIHBy
ZXR0eSByZXN1bHRzLCBldmVuIHRob3VnaCBpbnZlc3RvcnMgZGlkbiYjODIxNzt0IGNvbnNpZGVy
IHRoZSBzdG9ja3MgcHJldHR5IGF0IHRoZSB0aW1lLiBUaGUgYXZlcmFnZSBvbmUteWVhciByZXR1
cm4gaGFzIGJlZW4gMTkuMyBwZXJjZW50IGNvbXBhcmVkIHRvIDkuMSBwZXJjZW50IGZvciB0aGUg
U3RhbmRhcmQgJmFtcDsgUG9vciYjODIxNztzIDUwMCBJbmRleC48L3A+PHA+RWxldmVuIG9mIG15
IDE0IFBlcmZlY3QgMTAgbGlzdHMgaGF2ZSBiZWVuIHByb2ZpdGFibGUsIGFuZCBuaW5lIGhhdmUg
YmVhdGVuIHRoZSBpbmRleC48L3A+PHA+QmVhciBpbiBtaW5kIHRoYXQgbXkgY29sdW1uIHJlY29t
bWVuZGF0aW9ucyBhcmUgdGhlb3JldGljYWwgYW5kIGRvbiYjODIxNzt0IHJlZmxlY3QgYWN0dWFs
IHRyYWRlcywgdHJhZGluZyBjb3N0cyBvciB0YXhlcy4gVGhlaXIgcmVzdWx0cyBzaG91bGRuJiM4
MjE3O3QgYmUgY29uZnVzZWQgd2l0aCB0aGUgcGVyZm9ybWFuY2Ugb2YgcG9ydGZvbGlvcyBJIG1h
bmFnZSBmb3IgY2xpZW50cy4gQW5kIHBhc3QgcGVyZm9ybWFuY2UgZG9lc24mIzgyMTc7dCBwcmVk
aWN0IGZ1dHVyZSByZXN1bHRzLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkxhc3QgeWVhcjwvc3Ryb25nPjwvcD48
cD5MYXN0IHllYXImIzgyMTc7cyBQZXJmZWN0IFRlbiBsaXN0IGFjaGlldmVkIGEgcmV0dXJuIG9m
IDIwLjkgcGVyY2VudCwgY29tcGFyZWQgdG8gMTUuMSBwZXJjZW50IGZvciB0aGUgUyZhbXA7UCA1
MDAuIFNMTSBDb3JwLiAoU0xNKSwgYSBzdHVkZW50IGxvYW4gY29tcGFueSwgbGVkIHRoZSBsaXN0
IHdpdGggYSA2My45IHBlcmNlbnQgcmV0dXJuLiBNYXJhdGhvbiBQZXRyb2xldW0gQ29ycC4gKE1Q
QykgYW5kIEV2ZXJlc3QgUmUgR3JvdXAgTHRkLiAoUkUpIGJvdGggaGFkIHJldHVybnMgd2VsbCBu
b3J0aCBvZiA0MCBwZXJjZW50LjwvcD48cD5UaGUgd29yc3QgcGVyZm9ybWVyIHdhcyBIb2xseXN5
cyBBdXRvbWF0aW9uIFRlY2hub2xvZ2llcyBMdGQuIChIT0xJKSwgYSBDaGluZXNlIGZhY3Rvcnkt
YXV0b21hdGlvbiBjb21wYW55LCB3aGljaCBkcm9wcGVkIGNsb3NlIHRvIDExIHBlcmNlbnQuPC9w
PjxwPjxzdHJvbmc+VGhpcyB5ZWFyPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkhlcmUgYXJlIHRoZSB0ZW4gbmV3
IG1lbWJlcnMgb2YgdGhlIFBlcmZlY3QgMTAgUG9ydGZvbGlvLiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIw
MTs8c3Ryb25nPkxlYXIgQ29ycC48L3N0cm9uZz4gKExFQSksIGEgbWFrZXIgb2Ygc2VhdHMgYW5k
IGVsZWN0cmljYWwgc3lzdGVtcyBmb3IgY2Fycywgd2FzIG9uIHRoZSBsaXN0IGxhc3QgeWVhciBh
bmQgcG9zdGVkIGEgMzQgcGVyY2VudCByZXR1cm4uIEl0JiM4MjE3O3MgYmFjaywgc3RpbGwgc2Vs
bGluZyBmb3IgMTAgdGltZXMgZWFybmluZ3MgYmVjYXVzZSB0aGUgZWFybmluZ3MgYW5kIHN0b2Nr
IHByaWNlIHJvc2UgaW4gdGFuZGVtLiBUaGUgc3RvY2sgaGFzIHRyaXBsZWQgc2luY2UgMjAxMSBi
dXQgSSB0aGluayB0aGVyZSBhcmUgc3RpbGwgc29tZSBnYWlucyBsZWZ0IGluIGl0LiA8L3A+PHA+
JiM4MjI2OyYjODIwMTs8c3Ryb25nPkxpbmNvbG4gTmF0aW9uYWwgQ29ycC48L3N0cm9uZz4gKExO
QyksIGEgbGlmZSBhbmQgaGVhbHRoIGluc3VyZXIsIGlzIHRoZSBsYXJnZXN0IGNvbXBhbnkgb24g
dGhlIGxpc3QgdGhpcyB5ZWFyLiBJdCBmYWNlcyB1bmNlcnRhaW50eSBhYm91dCB0aGUgcnVsZXMg
b2YgdGhlIGdhbWUgZm9yIGhlYWx0aCBjYXJlLCBidXQgYW5hbHlzdHMgZXhwZWN0IGl0IHRvIHBv
c3QgcmlzaW5nIGVhcm5pbmdzIHRoaXMgeWVhciBhbmQgbmV4dC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIw
MTs8c3Ryb25nPlRhcm8gUGhhcm1hY2V1dGljYWwgSW5kdXN0cmllcyBMdGQuPC9zdHJvbmc+IChU
QVJPKSBpcyBhbiBJc3JhZWxpIGNvbXBhbnkgdGhhdCBtYWtlcyBib3RoIGdlbmVyaWMgYW5kIHBy
b3ByaWV0YXJ5IGRydWdzLiBEZXJtYXRvbG9naWNhbCBvaW50bWVudHMgYXJlIHNvbWUgb2YgaXRz
IG1haW4gcHJvZHVjdHMuIEl0IGhhcyBzaG93biBwcm9maXRzIGluIDE0IG9mIHRoZSBwYXN0IDE1
IHllYXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzxzdHJvbmc+QW1lcmljYW4gRWFnbGUgT3V0Zml0
dGVycyBJbmMuPC9zdHJvbmc+IChBRU8pLCBvbmUgb2YgdGhyZWUgY2xvdGhpbmcgcmV0YWlsZXJz
IG9uIHRoZSBsaXN0IHRoaXMgeWVhciwgaGFzIHNob3duIHJpc2luZyByZXZlbnVlIGFuZCBlYXJu
aW5nIHRoZSBwYXN0IHR3byB5ZWFycy4gQW5hbHlzdHMgdGhpbmsgcmV2ZW51ZSB3aWxsIHJpc2Ug
YWdhaW4gaW4gMjAxOCwgYnV0IHRoZXkgZXhwZWN0IGVhcm5pbmdzIHRvIHRhaWwgb2ZmLjwvcD48
cD5Ib3dldmVyLCB0aGUgZ3JlYXQgdGhpbmcgYWJvdXQgc3RvY2tzIHNlbGxpbmcgZm9yIDEwIHRp
bWVzIGVhcm5pbmdzIChvciBsZXNzKSBpcyB0aGF0IHRoZXkgaGF2ZSBsb3cgZXhwZWN0YXRpb25z
IGJ1aWx0IGludG8gdGhlbS4gSWYgcmVzdWx0cyBhcmUgYmV0dGVyIHRoYW4gZXhwZWN0ZWQsIGV2
ZW4gaWYgbm90IGdyZWF0LCB0aGUgc3RvY2sgd2lsbCByaXNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAx
OzxzdHJvbmc+VXJiYW4gT3V0Zml0dGVycyBJbmMuPC9zdHJvbmc+IChVUkJOKSwgbGlrZSBBbWVy
aWNhbiBFYWdsZSwgdGFyZ2V0cyB5b3VuZyBhZHVsdHMgYW5kIG9sZGVyIHRlZW5hZ2Vycy4gSXQg
aXMgZnVydGhlciBhbG9uZyB0aGFuIG1hbnkgYnJpY2stYW5kLW1vcnRhciByZXRhaWxlcnMgaW4g
bWFzdGVyaW5nIHRoZSBhcnQgb2Ygc2VsbGluZyBvbiB0aGUgSW50ZXJuZXQuPC9wPjxwPiYjODIy
NjsmIzgyMDE7PHN0cm9uZz5GcmFuY2VzY2EmIzgyMTc7cyBIb2xkaW5ncyBDb3JwLjwvc3Ryb25n
PiAoRlJBTikgaXMgYSBkZWJ0LWZyZWUgSG91c3Rvbi1iYXNlZCByZXRhaWxlciB0aGF0IHNlbGxz
IGNsb3RoaW5nLCBqZXdlbHJ5IGFuZCBhY2Nlc3NvcmllcyBmb3Igd29tZW4gMTgtMzUuIEhlcmUs
IGFuYWx5c3RzIGV4cGVjdCByaXNpbmcgcmV2ZW51ZSBhbmQgZmxhdHRpc2ggZWFybmluZ3MgaW4g
MjAxOC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTs8c3Ryb25nPldhZGRlbGwgJmFtcDsgUmVlZCBGaW5h
bmNpYWwgSW5jLjwvc3Ryb25nPiAoV0RSKSwgYSBtb25leSBtYW5hZ2VtZW50IGZpcm0gaW4gT3Zl
cmxhbmQsIEthbi4sIGNsZWFybHkgaXMgaW4gc29tZSB0cm91YmxlLiBIdXJ0IGJ5IHRoZSB0cmVu
ZCB0byBpbmRleCBpbnZlc3RpbmcsIHRoZSBjb21wYW55IGhhcyBzZWVuIHR3byB5ZWFycyBvZiBy
ZXZlbnVlIGRlY2xpbmUuIEFuYWx5c3RzIHRoaW5rIDIwMTcgYW5kIDIwMTggd2lsbCBiZSB3b3Jz
ZS4gQnV0IHRoZSBjb21wYW55IGhhcyB0dXJuZWQgYSBwcm9maXQgZm9yIDE1IHllYXJzIGluIGEg
cm93LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzxzdHJvbmc+U3RvbmVyaWRnZSBJbmMuIChTUkkpLDwv
c3Ryb25nPiBiYXNlZCBpbiBXYXJyZW4sIE9oaW8sIG1ha2VzIGVsZWN0cmljYWwgYW5kIGVsZWN0
cm9uaWMgcGFydHMgYW5kIGFzc2VtYmxpZXMgZm9yIGNhcnMgYW5kIHRydWNrcy4gVGhlIGNvbXBh
bnkgaGFzIGJlZW4gbG9zaW5nIG1hcmtldCBzaGFyZSwgYnV0IHRoZSBzdG9jayYjODIxNztzIGNv
bnNlcnZhdGl2ZSB2YWx1YXRpb24gbWF5IGNvbXBlbnNhdGUgc3VmZmljaWVudGx5IGZvciB0aGF0
LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzxzdHJvbmc+REhUIEhvbGRpbmdzIEluYy4gKERIVCk8L3N0
cm9uZz4sIGJhc2VkIGluIEhhbWlsdG9uLCBCZXJtdWRhLCBvd25zIDMyIG9pbCB0YW5rZXJzIGlu
IGFuIGluZHVzdHJ5IHRoYXQgaXMgc3RydWdnbGluZyAuIFRoZSBzdG9jayBpcyBleHBlY3RlZCB0
byBlYXJuIG9ubHkgMTkgY2VudHMgYSBzaGFyZSB0aGlzIHllYXIsIGRvd24gZnJvbSAkMS4wNSBs
YXN0IHllYXIuIFBhcnRpYWwgcmVjb3ZlcnkgaXMgZXhwZWN0ZWQgaW4gMjAxOC48L3A+PHA+JiM4
MjI2OyYjODIwMTs8c3Ryb25nPkNoaW5hIERpc3RhbmNlIEVkdWNhdGlvbiAoREwpIDwvc3Ryb25n
PmlzIG15PHN0cm9uZz4gPC9zdHJvbmc+bW9zdCBzcGVjdWxhdGl2ZSBjaG9pY2UgZm9yIHRoaXMg
eWVhciYjODIxNztzIHBvcnRmb2xpby4gVGhlIEJlaWppbmcgY29tcGFueSBvZmZlcnMgdGVzdCBw
cmVwYXJhdGlvbiBjb3Vyc2VzLCBtYW55IG9mIHRoZW0gb25saW5lLiBCaWcgVS5TLiBob2xkZXJz
IGluY2x1ZGUgV2VsbGluZ3RvbiBNYW5hZ2VtZW50IGFuZCBBbGxpYW5jZSBCZXJuc3RlaW4uPC9w
PjxwPjwvcD48cD48ZW0+RGlzY2xvc3VyZTo8L2VtPiBGb3Igb25lIG9mIG1vcmUgb2YgbXkgZmly
bSYjODIxNztzIGNsaWVudHMsIEkgb3duIHNoYXJlcyBpbiBBbWVyaWNhbiBFYWdsZSwgVGFybyBQ
aGFybWFjZXV0aWNhbCwgYW5kIFdhZGRlbGwgJmFtcDsgUmVlZC4gPC9wPjxwPjwvcD48cD48ZW0+
Sm9obiBEb3JmbWFuIGlzIGNoYWlybWFuIG9mIERvcmZtYW4gVmFsdWUgSW52ZXN0bWVudHMgTExD
IGluIE5ld3RvbiBVcHBlciBGYWxscywgTWFzcy4gSGlzIGZpcm0gb3IgY2xpZW50cyBtYXkgb3du
IG9yIHRyYWRlIHNlY3VyaXRpZXMgZGlzY3Vzc2VkIGluIHRoaXMgY29sdW1uLiBIZSBjYW4gYmUg
cmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86amRvcmZtYW5AZG9yZm1hbnZhbHVlLmNvbSI+amRv
cmZtYW5AZG9yZm1hbnZhbHVlLmNvbTwvYT4uIDwvZW0+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.