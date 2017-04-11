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John Dorfman: Only red-hot companies can make my 30-30 club

By John Dorfman
Maple Hill Syndicate

Published: April 11, 2017 - 09:29 AM | Updated: April 11, 2017 - 09:31 AM
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Syndicated columnist John Dorfman (couresty of Dorfman Value Investments)


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