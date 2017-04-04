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Judge agrees to lower monthly restitution payments for Akron businessman convicted of mishandling clients’ taxes

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: April 4, 2017 - 05:50 PM | Updated: April 5, 2017 - 09:05 AM
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Ronald Conte, an Akron tax preparer who has been behind bars for stealing from his payroll taxes, looks at his attorney Joel Reed during his case at the Summit County Common Pleas Court on Feb. 7 in Akron. Conte was released, received probation for 5-years and must pay $2,500 a month while making his clients aware of his conviction. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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