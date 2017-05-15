Judge orders Uber not to use technology taken from Waymo

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+REVUUk9JVDogQSBmZWRlcmFsIGp1ZGdlIGhhcyBvcmRlcmVkIFViZXIgdG8gc3RvcCB1c2lu
ZyB0ZWNobm9sb2d5IHRoYXQgYSBrZXkgZXhlY3V0aXZlIGRvd25sb2FkZWQgYmVmb3JlIGhlIGxl
ZnQgV2F5bW8sIHRoZSBhdXRvbm9tb3VzIGNhciBjb21wYW55IHRoYXQgd2FzIHNwdW4gb2ZmIGZy
b20gR29vZ2xlLjwvcD48cD5UaGUgb3JkZXIgZmlsZWQgTW9uZGF5IGluIGEgdHJhZGUgc2VjcmV0
cyB0aGVmdCBsYXdzdWl0IGFsc28gZm9yY2VzIFViZXIgdG8gcmV0dXJuIGFsbCBkb3dubG9hZGVk
IG1hdGVyaWFscyBieSBub29uIG9uIE1heSAzMS48L3A+PHA+SnVkZ2UgV2lsbGlhbSBBbHN1cCBp
biBTYW4gRnJhbmNpc2NvIHNheXMgaW4gdGhlIHJ1bGluZyB0aGF0IFdheW1vIGhhcyBzaG93biAm
IzgyMjA7Y29tcGVsbGluZyBldmlkZW5jZSYjODIyMTsgdGhhdCBhIGZvcm1lciBzdGFyIGVuZ2lu
ZWVyIG5hbWVkIEFudGhvbnkgTGV2YW5kb3dza2kgZG93bmxvYWRlZCBjb25maWRlbnRpYWwgZmls
ZXMgYmVmb3JlIGxlYXZpbmcgV2F5bW8uIFRoZSBKdWRnZSBhbHNvIHNheXMgZXZpZGVuY2Ugc2hv
d3MgdGhhdCBiZWZvcmUgaGUgbGVmdCBXYXltbywgTGV2YW5kb3dza2kgYW5kIFViZXIgcGxhbm5l
ZCBmb3IgVWJlciB0byBhY3F1aXJlIGEgY29tcGFueSBmb3JtZWQgYnkgTGV2YW5kb3dza2kuPC9w
PjxwPldheW1vIHN1ZWQgVWJlciBpbiBGZWJydWFyeSBhbGxlZ2luZyB0aGF0IHRoZSByaWRlLWhh
aWxpbmcgY29tcGFueSBpcyB1c2luZyBzdG9sZW4gc2VsZi1kcml2aW5nIHRlY2hub2xvZ3kgdG8g
YnVpbGQgaXRzIG93biBmbGVldCBvZiBhdXRvbm9tb3VzIGNhcnMuIFRoZSBydWxpbmcgcHJldmVu
dHMgVWJlciBmcm9tIHVzaW5nIHRoZSB0ZWNobm9sb2d5IG9uIGEgbmF2aWdhdGlvbmFsIHRvb2wg
Y2FsbGVkIExpZGFyIHRoYXQgcm9ib3RpYyBjYXJzIHVzZSB0byBzZWUgd2hhdCYjODIxNztzIGFy
b3VuZCB0aGVtLjwvcD48cD5UaGUgZGVjaXNpb24gd2FzIG9ubHkgYSBwYXJ0aWFsIHZpY3Rvcnkg
Zm9yIFdheW1vLCBob3dldmVyLiBUaGUgY29tcGFueSBoYWQgc291Z2h0IHRvIHNodXQgZG93biBV
YmVyJiM4MjE3O3MgYXV0b25vbW91cyBjYXIgcHJvZ3JhbSBjb21wbGV0ZWx5IHVudGlsIHRoZSBk
aXNwdXRlIGlzIHNldHRsZWQuIEJ1dCBBbHN1cCBkZXRlcm1pbmVkIHRoYXQgV2F5bW8mIzgyMTc7
cyBwYXRlbnQgaW5mcmluZ2VtZW50IHRoZW9yaWVzIHdlcmUgdG9vIHdlYWsgdG8gc3VwcG9ydCBz
dWNoIGFuIG9yZGVyLiBUaGUganVkZ2UgcnVsZWQgdGhhdCBhbHRob3VnaCBpdCYjODIxNztzIGhh
cmQgdG8gaW1hZ2luZSB0aGF0IExldmFuZG93c2tpICYjODIyMDtwbHVuZGVyZWQgV2F5bW8mIzgy
MTc7cyB2YXVsdCB0aGUgd2F5IGhlIGRpZCYjODIyMTsgd2l0aCBubyBpbnRlbnQgdG8gdXNlIHRo
ZSBtYXRlcmlhbCwgV2F5bW8gc3RpbGwgZmVsbCBzaG9ydCBvZiBzaG93aW5nIHRoYXQgdGhlIHRy
YWRlIHNlY3JldHMgd2VyZSB1c2VkLjwvcD48cD5VYmVyIHNhaWQgaW4gYSBzdGF0ZW1lbnQgTW9u
ZGF5IHRoYXQgaXQmIzgyMTc7cyBwbGVhc2VkIHRoZSBjb3VydCBhbGxvd2VkIGl0IHRvIGNvbnRp
bnVlIHNlbGYtZHJpdmluZyBjYXIgcmVzZWFyY2gsIGluY2x1ZGluZyBpdHMgb3duIExpZGFyIGlu
bm92YXRpb25zLiAmIzgyMjA7V2UgbG9vayBmb3J3YXJkIHRvIG1vdmluZyB0b3dhcmQgdHJpYWwg
YW5kIGNvbnRpbnVpbmcgdG8gZGVtb25zdHJhdGUgdGhhdCBvdXIgdGVjaG5vbG9neSBoYXMgYmVl
biBidWlsdCBpbmRlcGVuZGVudGx5IGZyb20gdGhlIGdyb3VuZCB1cCwmIzgyMjE7IHRoZSBzdGF0
ZW1lbnQgc2FpZC48L3A+PHA+R29vZ2xlLCBhIHVuaXQgb2YgQWxwaGFiZXQgSW5jLiwgc2FpZCBp
dCB3ZWxjb21lZCB0aGUgb3JkZXIgc3RvcHBpbmcgVWJlciBmcm9tIHVzaW5nICYjODIyMDtzdG9s
ZW4gZG9jdW1lbnRzIGNvbnRhaW5pbmcgdHJhZGUgc2VjcmV0cyBkZXZlbG9wZWQgYnkgV2F5bW8g
dGhyb3VnaCB5ZWFycyBvZiByZXNlYXJjaC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkxhc3Qgd2VlayBBbHN1cCB0
b29rIHRoZSByYXJlIHN0ZXAgb2YgcmVmZXJyaW5nIHRoZSBjYXNlIHRvIGZlZGVyYWwgcHJvc2Vj
dXRvcnMgZm9yIGFuIGludmVzdGlnYXRpb24gb2YgcG9zc2libGUgY3JpbWluYWwgbWlzY29uZHVj
dCwgZGVlcGVuaW5nIHRoZSB0dXJtb2lsIHN3aXJsaW5nIGFyb3VuZCB0aGUgY2FzZS4gVGhlIFUu
Uy4gQXR0b3JuZXkmIzgyMTc7cyBPZmZpY2UgaW4gU2FuIEZyYW5jaXNjbyBoYXNuJiM4MjE3O3Qg
cmVzcG9uZGVkIHRvIHJlcXVlc3RzIGZvciBjb21tZW50LjwvcD48cD5BdCBzdGFrZSBpcyB0aGUg
ZGlyZWN0aW9uIG9mIFViZXImIzgyMTc7cyBzZWxmLWRyaXZpbmcgY2FyIHByb2dyYW0sIHdoaWNo
IGl0cyBDRU8gaGFzIHNhaWQgaXMgdGhlIGtleSB0byB0aGUgY29tcGFueSYjODIxNztzIGZ1dHVy
ZS48L3A+PHA+RXhwZXJ0cyBzYXkgcHJvc2VjdXRvcnMgYXJlIGxpa2VseSB0byBmb2xsb3cgdXAg
b24gQWxzdXAmIzgyMTc7cyBvcmRlciBhbmQgbGF1bmNoIGFuIGludmVzdGlnYXRpb24uIFRoZSBw
cm9iZSwgY29tYmluZWQgd2l0aCBvdGhlciBsZWdhbCBhbmQgaW1hZ2Ugd29lcywgd2lsbCByZWR1
Y2UgVWJlciYjODIxNztzIHZhbHVlIGFuZCBpbiB0aGUgd29yc3QgY2FzZSBjb3VsZCB0aHJlYXRl
biB0aGUgU2FuIEZyYW5jaXNjbyBjb21wYW55JiM4MjE3O3MgZXhpc3RlbmNlIGlmIGludmVzdG9y
cyBsZWF2ZSwgY3JpbWluYWwgY2hhcmdlcyBicmluZyBodWdlIGZpbmVzIGFuZCBsZWdhbCBhY3Rp
b24gc3RhbGxzIGF1dG9ub21vdXMgY2FyIHJlc2VhcmNoLCBsZWdhbCBleHBlcnRzIGhhdmUgc2Fp
ZC48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5BdXRvIFdyaXRlciBE
ZWUtQW5uIER1cmJpbiBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGlzIHJlcG9ydC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.