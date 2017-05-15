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Judge orders Uber not to use technology taken from Waymo

By Tom Krisher
Associated Press

Published: May 15, 2017 - 10:54 AM | Updated: May 15, 2017 - 12:00 PM
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FILE - In this Tuesday, Dec. 13, 2016, file photo, the Waymo driverless car is displayed during a Google event, in San Francisco. Waymo, the self-driving car company owned by Google's parent Alphabet Inc., and Lyft Inc. are teaming up to road test autonomous cars in a potential challenge to Uber Technologies Inc. (AP Photo/Eric Risberg, File)


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