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Technology

Judge orders Uber not to use technology taken from Waymo

By Tom Krisher
Associated Press

Published: May 15, 2017 - 10:03 PM
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In this Dec. 13, 2016 photo, Anthony Levandowski, head of Uber's self-driving program, speaks about their driverless car in San Francisco. In an order filed Monday a federal judge ordered Uber to stop using technology that Levandowski downloaded before he left Waymo, the Alphabet Inc. autonomous car arm that was spun off from Google. The order filed Monday in a trade secrets theft lawsuit also forces Uber to return all downloaded materials. (AP Photo/Eric Risberg)


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