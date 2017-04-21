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Judge orders Volkswagen to pay $2.8B in emission scandal

By Ed White
Associated Press

Published: April 21, 2017 - 12:47 PM
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FILE - In this Sept. 22, 2015, file photo, the amount of carbon dioxide emissions is written on a Volkswagen Passat Diesel at the Frankfurt Car Show in Frankfurt, Germany. On Friday, April 21, 2017, a judge ordered Volkswagen to pay a $2.8 billion criminal penalty in the United States for cheating on diesel emissions tests, blessing a deal negotiated by the government for a massive fraud orchestrated by the German automaker. (AP Photo/Michael Probst, File)


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