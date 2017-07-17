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Employment

June sets record for teens obtaining jobs

By Kara Driscoll
Dayton Daily News

Published: July 17, 2017 - 09:58 PM

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