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Toys

Ken doll gets makeover: Cornrows, beefy bod and new skin tones

By Joseph Pisani
Associated Press

Published: June 20, 2017 - 12:13 PM
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This photo provided by Mattel shows a broad body-style Ken doll. Mattel announced Tuesday, June 20, 2017, that the company is introducing 15 new looks for the male doll, giving him new skin tones, body shapes and hair styles. The makeover is part of the toy companys plan to make its dolls more diverse and try to appeal to todays kids, many of whom would rather pick up an iPad than a doll. Barbie received a similar overhaul more than a year earlier. (Courtesy of Mattel via AP)


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