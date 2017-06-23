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Kids today: They don’t work summer jobs the way they used to

By Paul Wiseman
Associated Press

Published: June 23, 2017 - 06:46 PM
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In this May 2017, photo (from left) teens Ben Testa, Hannah Waring and Abby McDonough pick strawberries at Wegmeyer Farms in Hamilton, Va. Testa, Waring, and McDonough work at Wegmeyer Farms for the summer. Summer jobs are vanishing as U.S. teens spend more time in school and face competition from older workers. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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