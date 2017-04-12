Large fries? Extra sauce? Why McDonald’s wants to track all your dining habits

PHA+Q0hJQ0FHTzo8L3A+PHA+WW91IGtub3cgYSBsb3QgYWJvdXQgTWNEb25hbGQmIzgyMTc7cywg
YnV0IE1jRG9uYWxkJiM4MjE3O3MgZG9lc24mIzgyMTc7dCBrbm93IG11Y2ggYWJvdXQgeW91Ljwv
cD48cD5BdCBsZWFzdCBub3QgeWV0LjwvcD48cD5CeSB5ZWFyJiM4MjE3O3MgZW5kLCB0aGUgd29y
bGQmIzgyMTc7cyBsYXJnZXN0IGJ1cmdlciBjaGFpbiB3aWxsIHJvbGwgb3V0IG5hdGlvbndpZGUg
YSBtb2JpbGUgb3JkZXJpbmcgc3lzdGVtIHRoYXQgd2lsbCBjb2xsZWN0IGEgd2VhbHRoIG9mIGRh
dGEgYWJvdXQgdGhlIGhhYml0cyBvZiBjdXN0b21lcnMgJiM4MjEyOyBldmVyeXRoaW5nIGZyb20g
d2hhdCBraW5kIG9mIGJ1cmdlcnMgdGhleSBwcmVmZXIgdG8gaG93IG9mdGVuIHRoZXkgc3dpbmcg
dGhyb3VnaCB0aGUgZHJpdmUtdGhydS48L3A+PHA+TWNEb25hbGQmIzgyMTc7cyBwbGFucyB0byB1
c2UgdGhlIGluZm9ybWF0aW9uIHRvIGN1c3RvbWl6ZSB0aGUgd2F5IGl0IGludGVyYWN0cyB3aXRo
IGRpbmVycy4gSW1hZ2luZSwgZm9yIGV4YW1wbGUsIGhhdmluZyB0aGUgTWNEb25hbGQmIzgyMTc7
cyBhcHAgb24geW91ciBwaG9uZSBzdWdnZXN0IGEgbWlsa3NoYWtlIHRvIGdvIHdpdGggeW91ciB0
d2ljZS13ZWVrbHkgUXVhcnRlciBQb3VuZGVyIG9yZGVyLjwvcD48cD5EZXNwaXRlIGEgbWFuYWdl
bWVudCBzaGFrZS11cCBsYXN0IHdlZWsgdGhhdCBzYXcgdGhlIGRlcGFydHVyZXMgb2YgdGhlIGhl
YWRzIG9mIG1hcmtldGluZywgbWVudSBzdHJhdGVneSBhbmQgZGlnaXRhbCwgYW5hbHlzdHMgZXhw
ZWN0IHRoZSBjaGFpbiYjODIxNztzIGlubm92YXRpb24gcGxhbnMgdG8gY29udGludWUgbW92aW5n
IGZvcndhcmQuPC9wPjxwPlRoZSBhYmlsaXR5IHRvIGNvbGxlY3QgZGF0YSBvbiBjdXN0b21lcnMg
aXMgaW1wb3J0YW50IHRvIE1jRG9uYWxkJiM4MjE3O3MsIHdoaWNoIGlzIHRyeWluZyB0byByZXZl
cnNlIGEgeWVhcnNsb25nIGRlY2xpbmUgaW4gY3VzdG9tZXIgdHJhZmZpYy4gVGhlIG1vdmUgYWxz
byBwbGFjZXMgdGhlIGZhc3QtZm9vZCBnaWFudCwgd2hpY2ggbGFnZ2VkIGJlaGluZCBpbiB0aGUg
cmFjZSB0byBpbnRyb2R1Y2UgbmV3IHRlY2hub2xvZ3kgbGlrZSBtb2JpbGUgb3JkZXJpbmcgYW5k
IHBheW1lbnQsIGFzIGEgbGVhZGVyIGFtb25nIGNoYWluIHJlc3RhdXJhbnQgY29tcGFuaWVzIGlu
IHRyYW5zbGF0aW5nIGN1c3RvbWVyIGRhdGEgaW50byBjdXN0b21pemVkIHNlcnZpY2UuPC9wPjxw
PlRocm91Z2ggbG95YWx0eSBwcm9ncmFtcyBhbmQgYXBwcywgY29tcGFuaWVzIGhhdmUgZm9yIHll
YXJzIGJlZW4gZ2F0aGVyaW5nIGluZm9ybWF0aW9uIG9uIGN1c3RvbWVycyB0byBpbmNyZWFzZSB2
aXNpdHMgYW5kIHNhbGVzLiBCdXQgdGhlIGNoYW5jZSB0byBjb2xsZWN0IGRhdGEgYW5kIHVzZSBp
dCBpbiBhIHdheSB0byBtYWtlIGEgY3VzdG9tZXImIzgyMTc7cyBleHBlcmllbmNlIGJldHRlciBh
bmQgZmFzdGVyIGlzIHN0aWxsIGEgcmVsYXRpdmVseSBuZXcgZnJvbnRpZXIsIHNhaWQgRGF2aWQg
UGllcnBvbnQsIGFuIGV4ZWN1dGl2ZSB2aWNlIHByZXNpZGVudCBhdCBtYXJrZXRpbmcgZmlybSBB
bnNpcmEuPC9wPjxwPiYjODIyMDtDb25zdW1lcnMgYXJlIHdpbGxpbmcgdG8gc2hhcmUgZGF0YSBp
ZiB0aGUgYmVuZWZpdHMgYXJlIHJpZ2h0LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgdGhpbmsg
eW91JiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIHNlZSBtb3JlIGFuZCBtb3JlLiBFdmVyeW9uZSYjODIxNztz
IHRyeWluZyB0byBmaWd1cmUgb3V0IGhvdyBjYW4gdGhleSBsZXZlcmFnZSBpdC4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPlRoZSB1c2Ugb2YgdGhpcyB0ZWNobm9sb2d5IHdpbGwgdGVsbCBNY0RvbmFsZCYjODIxNztz
IHdoZXJlIGl0cyBhZHZlcnRpc2luZyBkb2xsYXJzIHdvcmssIGFuZCB3aGVyZSB0aGV5IGNvdWxk
IGJlIGJldHRlciBzcGVudC4gQW5kIGEgbmV3IHN0YW5kLWFsb25lIGFkdmVydGlzaW5nIGFnZW5j
eSBoYXMgYmVlbiBjcmVhdGVkIHRvIGhlbHAgcHV0IGl0IGFsbCB0b2dldGhlci48L3A+PHA+V2Ug
QXJlIFVubGltaXRlZCwgYSA0LW1vbnRoLW9sZCBhZ2VuY3kgYm9ybmUgb3V0IG9mIGFkIHBvd2Vy
aG91c2UgT21uaWNvbSwgdGhlIHdpbm5lciBvZiBhIG1vbnRoc2xvbmcgYmF0dGxlIHdpdGggUHVi
bGljaXMgR3JvdXBlIGZvciBhbGwgb2YgTWNEb25hbGQmIzgyMTc7cyBtYXNzaXZlIGFkdmVydGlz
aW5nIGJ1c2luZXNzLCBoYW5kbGVzIGFsbCBvZiBNY0RvbmFsZCYjODIxNztzIG5hdGlvbmFsIGFk
dmVydGlzaW5nLCBmcm9tIFRWIGFuZCByYWRpbyBhZHMgdG8gZGlnaXRhbCBzcG90cyBhbmQgc29j
aWFsIG1lZGlhIGVmZm9ydHMuIExlZCBieSBDRU8gQnJpYW4gTmllbmhhdXMsIHRoZSBmaXJtIHdp
bGwgYmUgb24gdGhlIGZyb250IGxpbmVzIG9mIHRha2luZyBkYXRhIGdsZWFuZWQgZnJvbSBkaWZm
ZXJlbnQgaW5pdGlhdGl2ZXMgYW5kIHVzaW5nIGl0IHRvIGZpbmQgd2F5cyB0byBiZXR0ZXIgY29u
dmluY2UgY3VzdG9tZXJzIHRvIHZpc2l0IE1jRG9uYWxkJiM4MjE3O3MuPC9wPjxwPiYjODIyMDtX
ZSB3b3JyeSBhYm91dCB0aGUgY3VzdG9tZXIsIGFuZCBhYm91dCBvdXIgY2xpZW50LiBBbmQgdGhh
dCYjODIxNztzIHJlYWxseSBhbGwgd2UmIzgyMTc7cmUgYWJvdXQ6IHNlbGxpbmcgbW9yZSBidXJn
ZXJzLCBidWlsZGluZyB0aGUgYnJhbmQgYW5kIGRvaW5nIGl0IGluIHZlcnkgdGlnaHQgYWxpZ25t
ZW50IHdpdGggTWNEb25hbGQmIzgyMTc7cywmIzgyMjE7IE5pZW5oYXVzIHNhaWQuPC9wPjxwPk5p
ZW5oYXVzIHNhaWQgdGhlIGFnZW5jeSBpcyBmb2N1c2VkIG9uIGltcHJvdmluZyB0aGUgZXhwZXJp
ZW5jZSBvZiBhIE1jRG9uYWxkJiM4MjE3O3MgY3VzdG9tZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaGF0IGRv
ZXMgdGhlIG1vZGVybiBjdXN0b21lciB3YW50PyBUaGV5IHdhbnQgdG8gdXNlIHRlY2hub2xvZ3kg
dG8gZW5hYmxlIHRoZWlyIGNvbnZlbmllbmNlLiBUaGV5IHdhbnQgdG8gYmUgYWJsZSB0byBwYXkg
d2l0aCBpdC4gQWxsIHRob3NlIHRoaW5ncyB0aGF0IGFyZSBnb2luZyBvbiwgSSB0aGluayB3ZSYj
ODIxNztyZSBqdXN0IHRhcHBpbmcgaW50byB0aGVtLiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.