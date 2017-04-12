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Large fries? Extra sauce? Why McDonald’s wants to track all your dining habits

By Samantha Bomkamp
Chicago Tribune

Published: April 12, 2017 - 07:21 PM
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Vic Sanchez (left) and Jon Morgan, both creative directors, work on concepting at an open table space at We Are Unlimited, McDonald's new standalone advertising agency, on Sunday in Chicago. (Jose M. Osorio/Chicago Tribune/TNS)


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