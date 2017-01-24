Lawyers clear Summa of conflicts of interest in ER contracts, but critics question law firm’s ties

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPk9uIE9oaW8uY29tIC4uLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBE
VExfQm9keVR4dC0tPjxwPlJlYWQgdGhlIG1lbW8gYWJvdXQgUG9ydGVyIFdyaWdodCBNb3JyaXMg
JmFtcDsgQXJ0aHVyIExMUCYjODIxNztzIGludmVzdGlnYXRpb24gaW50byBTdW1tYSYjODIxNztz
IEVSIHN0YWZmaW5nIGNvbnRyYWN0cywgY29uZHVjdGVkIGF0IHRoZSBoZWFsdGggc3lzdGVtJiM4
MjE3O3MgcmVxdWVzdC4gPC9wPg==
PHA+QSBwcml2YXRlIGxhdyBmaXJtIFN1bW1hIEhlYWx0aCBoaXJlZCB0aGlzIG1vbnRoIHRvIGlu
dmVzdGlnYXRlIHBvdGVudGlhbCBjb25mbGljdHMgb2YgaW50ZXJlc3QgaW4gY29udHJhY3RzIGZv
ciBpdHMgZW1lcmdlbmN5IHJvb21zIGhhcyBnaXZlbiBTdW1tYSBhIGNsZWFuIGJpbGwgb2YgaGVh
bHRoLiA8L3A+PHA+VGhlIHNhbWUgbGF3IGZpcm0gJiM4MjEyOyBQb3J0ZXIgV3JpZ2h0IE1vcnJp
cyAmYW1wOyBBcnRodXIgJiM4MjEyOyBsYXN0IHllYXIgcmVwcmVzZW50ZWQgRXNjYWxsYXRlLCBh
IE5vcnRoIENhbnRvbiBtZWRpY2FsIGJpbGxpbmcgY29tcGFueSB0aGF0JiM4MjE3O3Mgb3duZWQg
YnkgU3VtbWEmIzgyMTc7cyBuZXcgZW1lcmdlbmN5IHBoeXNpY2lhbiBzdGFmZmluZyBncm91cC48
L3A+PHA+RXNjYWxsYXRlIHdhcyBmb3VuZGVkIGJ5IERyLiBEb21pbmljIEJhZ25vbGksIENFTyBv
ZiBVUyBBY3V0ZSBDYXJlIFNvbHV0aW9ucywgdGhlIGNvbXBhbnkgbm93IHByb3ZpZGluZyBwaHlz
aWNpYW5zIHRvIFN1bW1hIGVtZXJnZW5jeSByb29tczsgYW5kIERyLiBNYXJrIFRlcnB5bGFrLCBh
IFN1bW1hIGV4ZWN1dGl2ZS48L3A+PHA+SW4gYSBzdGF0ZW1lbnQsIFN1bW1hIHNwb2tlc21hbiBN
aWNoYWVsIEJlcm5zdGVpbiBzYWlkOiAmIzgyMjA7VGhlIEJvYXJkIG9mIFN1bW1hIEhlYWx0aCBp
cyBmdWxseSBzYXRpc2ZpZWQgdGhhdCB0aGUgY291bnNlbCBwcm92aWRlZCBieSBQb3J0ZXIgV3Jp
Z2h0IE1vcnJpcyAmYW1wOyBBcnRodXIgd2FzIGNvbXBsZXRlbHkgaW5kZXBlbmRlbnQuJiM4MjIx
OyBIZSB3ZW50IG9uIHRvIHNheSB0aGF0IHRoZSBsYXcgZmlybSAgcHJldmlvdXNseSByZXByZXNl
bnRlZCBFc2NhbGxhdGUsIGJ1dCB0aGF0IHJlcHJlc2VudGF0aW9uIGVuZGVkIG1vcmUgdGhhbiBz
aXggbW9udGhzIGJlZm9yZSB0aGUgZmlybSB3YXMgYXNrZWQgYnkgU3VtbWEgdG8gcmV2aWV3IHRo
ZSBlbWVyZ2VuY3kgbWVkaWNpbmUgY29udHJhY3RpbmcgcHJvY2Vzcy48L3A+PHA+RXNjYWxsYXRl
IGlzIHdob2xseSBvd25lZCBieSBVU0FDUywgYSBzcG9rZXNtYW4gZm9yIFVTQUNTIHNhaWQgVHVl
c2RheS4gVGVycHlsYWsgZGl2ZXN0ZWQgZnJvbSBFc2NhbGxhdGUgaW4gMjAxNS48L3A+PHA+QSBs
YXd5ZXIgd2hvIHdhcyBwYXJ0IG9mIHRoZSBQb3J0ZXIgV3JpZ2h0IE1vcnJpcyAmYW1wOyBBcnRo
dXIgdGVhbSB0aGF0IGNvbmR1Y3RlZCB0aGUgY29uZmxpY3Qgb2YgaW50ZXJlc3QgaW52ZXN0aWdh
dGlvbiBmb3IgU3VtbWEgZGVjbGluZWQgdG8gY29tbWVudCBUdWVzZGF5IGFib3V0IHRoZSBmaXJt
JiM4MjE3O3MgZGVhbGluZ3Mgd2l0aCBFc2NhbGxhdGUuPC9wPjxwPlRoZSBhdHRvcm5leXMgd2hv
IGNvbmR1Y3RlZCB0aGUgU3VtbWEgaW52ZXN0aWdhdGlvbiB3ZXJlIG5vdCB0aGUgc2FtZSBhcyB0
aG9zZSB3aG8gcmVwcmVzZW50ZWQgRXNjYWxsYXRlLiA8L3A+PHA+VGhlIGludmVzdGlnYXRpb24g
Y29tZXMgYXMgaHVuZHJlZHMgb2YgZG9jdG9ycyBjb250aW51ZSB0byBkZW1hbmQgdGhlIHJlc2ln
bmF0aW9uIG9mIFN1bW1hIENFTyBEci4gVGhvbWFzIE1hbG9uZSBhbmQgaGlzIGxlYWRlcnNoaXAg
dGVhbS48L3A+PHA+VGhlIGZpbmRpbmdzIGFyZW4mIzgyMTc7dCBjb252aW5jaW5nLCBzYWlkIERy
LiBIaXRlc2ggTWFra2FyLCB2aWNlIHByZXNpZGVudCBvZiB0aGUgU3VtbWEgbWVkaWNhbCBzdGFm
Zi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBmYWN0IHRoYXQgdGhlcmUgaXMgYSBjb25uZWN0aW9uIGJldHdl
ZW4gUG9ydGVyIFdyaWdodCBhbmQgRG9jdG9ycyBUZXJweWxhayBhbmQgQmFnbm9saSBmdXJ0aGVy
IHVwaG9sZHMgdGhlIHZlcnkgZXNzZW5jZSBmb3IgdGhlIG5vLWNvbmZpZGVuY2Ugdm90ZSBhZ2Fp
bnN0IERyLiBNYWxvbmUgYW5kIGhpcyBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiwmIzgyMjE7IE1ha2thciBzYWlk
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIGJvYXJkIGNhbm5vdCBsZXQgdGhpcyBjb250aW51ZS4gVGhlcmUg
aXMgY2xlYXJseSBhIGNvbmZsaWN0IG9mIGludGVyZXN0IGFuZCBub3cgbW9uZXkgaGFzIGJlZW4g
c3BlbnQgdG8gbWFrZSB1cyBiZWxpZXZlIHRoYXQgdGhlcmUgaXMgbm90LCYjODIyMTsgc2FpZCBN
YWtrYXIsIHdobyBpcyBwYXJ0IG9mIGEgY3JpdGljYWwtY2FyZSBzcGVjaWFsaXN0IGdyb3VwIHdo
b3NlIGNvbnRyYWN0IHdpdGggU3VtbWEgcmVjZW50bHkgd2FzbiYjODIxNzt0IHJlbmV3ZWQuPC9w
PjxwPlN1bW1hJiM4MjE3O3MgYm9hcmQgb2YgZGlyZWN0b3JzIFR1ZXNkYXkgc2VudCB0aGUgbGF3
IGZpcm0mIzgyMTc7cyBjb25jbHVzaW9ucyB0byB0aGUgaGVhbHRoIGNhcmUgc3lzdGVtJiM4MjE3
O3Mgc3RhZmYsIHRoZSBzYW1lIGRheSB0aGUgYm9hcmQgZGVjbGluZWQgdG8gYW5zd2VyIGZ1cnRo
ZXIgcXVlc3Rpb25zIGFib3V0IHBvdGVudGlhbCBjb25mbGljdHMgb2YgaW50ZXJlc3Qgc3VibWl0
dGVkIGluIHdyaXRpbmcgbGFzdCB3ZWVrIGJ5IGEgQmVhY29uIEpvdXJuYWwgcmVwb3J0ZXIuPC9w
PjxwPkF0IGlzc3VlIGlzIFN1bW1hJiM4MjE3O3MgYWJydXB0IGNvbnRyYWN0IHN3aXRjaCBmcm9t
IFN1bW1hIEVtZXJnZW5jeSBBc3NvY2lhdGVzIChTRUEpICYjODIxMjsgd2hpY2ggaGFkIHByb3Zp
ZGVkIGVtZXJnZW5jeSByb29tIHBoeXNpY2lhbnMgdG8gQWtyb24gQ2l0eSBmb3IgbW9yZSB0aGFu
IDMwIHllYXJzICYjODIxMjsgdG8gQ2FudG9uLWJhc2VkIFVTQUNTIGluIHRoZSB3YW5pbmcgaG91
cnMgb2YgMjAxNi4gPC9wPjxwPkxpbmtzIHRvIG5ldyBncm91cDwvcD48cD5Ud28gU3VtbWEgZXhl
Y3V0aXZlcyB3aG8gcGxheWVkIHNvbWUgcm9sZSBpbiB0aGUgZGlzY3Vzc2lvbnMgaGF2ZSB0aWVz
IHRvIFVTQUNTLjwvcD48cD5TdW1tYSBDaGllZiBNZWRpY2FsIE9mZmljZXIgRHIuIFZpdmlhbiB2
b24gR3J1ZW5pZ2VuIGlzIG1hcnJpZWQgdG8gQmFnbm9saSwgdGhlIENFTyBvZiBVU0FDUy48L3A+
PHA+QW5kIFRlcnB5bGFrLCBhbHNvIG9uIFN1bW1hJiM4MjE3O3MgbGVhZGVyc2hpcCB0ZWFtLCBp
cyBhIGxvbmd0aW1lIGZyaWVuZCBvZiBCYWdub2xpLCB0aGUgcmVwb3J0IHNhaWQuIFRoZSBtZW4g
aGF2ZSBoYWQgc2V2ZXJhbCBidXNpbmVzcyBkZWFsaW5ncy48L3A+PHA+VGVycHlsYWsmIzgyMTc7
cyBhZHVsdCBzb24sIEFuZHJlaSBUZXJweWxhaywgd29ya3MgZm9yIFVTQUNTIGFzIGNoaWVmIG9m
IHN0YWZmLCBNYXJ0eSBSaWNobW9uZCwgYSBVU0FDUyBzcG9rZXNtYW4gY29uZmlybWVkLiBIb3dl
dmVyLCBSaWNobW9uZCBzYWlkIHRoZSBwb3NpdGlvbiBpcyBhIHR3by15ZWFyIHBvc2l0aW9uIHdp
dGggJiM4MjIwO25vIGRpcmVjdCByZXBvcnRzIG9yIG1hbmFnZXJpYWwgZHV0aWVzLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+QWZ0ZXIgdGhlIGFicnVwdCBzd2l0Y2ggaW4gRVIgc3RhZmZpbmcsIGEgdm90ZSBvZiBu
by1jb25maWRlbmNlIHdhcyB0YWtlbiBpbiBlYXJseSBKYW51YXJ5IGFuZCBzaWduZWQgYnkgbW9y
ZSB0aGFuIDI1MCBTdW1tYSBhbmQgaW5kZXBlbmRlbnQgZG9jdG9ycywgYXNraW5nIGZvciB0aGUg
cmVzaWduYXRpb24gb2YgTWFsb25lIGFuZCBoaXMgbGVhZGVyc2hpcC4gSW4gYSBzZXBhcmF0ZSwg
b25saW5lIGFub255bW91cyBzdXJ2ZXksIGRvY3RvcnMgdm90ZWQgNDQ3LTI0IGFnYWluc3QgTWFs
b25lLiA8L3A+PHA+QW1vbmcgdGhlaXIgbWFueSBjb21wbGFpbnRzIHdhcyBTdW1tYSYjODIxNztz
IGhhbmRsaW5nIG9mIG5lZ290aWF0aW9ucyB3aXRoIFNFQSBhbmQgcG90ZW50aWFsIGNvbmZsaWN0
cyBpbiB0aGUgVVNBQ1MgZGVhbC4gPC9wPjxwPkRvY3VtZW50cywgaW50ZXJ2aWV3czwvcD48cD5T
dW1tYSYjODIxNztzIGJvYXJkIG9mIGRpcmVjdG9ycyBoaXJlZCBQb3J0ZXIgV3JpZ2h0IE1vcnJp
cyAmYW1wOyBBcnRodXIgSmFuLiAxMyB0byBpbnZlc3RpZ2F0ZSB3aGV0aGVyIGFueSAmIzgyMjA7
aW1wZXJtaXNzaWJsZSYjODIyMTsgY29uZmxpY3RzIGV4aXN0ZWQuIDwvcD48cD5JbiBhIG1lbW8g
dG8gU3VtbWEgZW1wbG95ZWVzIFR1ZXNkYXksIHRoZSBib2FyZCBzYWlkIHRoZSBvdXRzaWRlIGxh
d3llcnMgJiM4MjIwO3Jldmlld2VkIHRob3VzYW5kcyBvZiBkb2N1bWVudHMsIGluY2x1ZGluZyBh
bGwgZW1haWxzIGFtb25nIGxlYWRlcnNoaXAgcmVnYXJkaW5nIHRoZSAoRW1lcmdlbmN5IERlcGFy
dG1lbnQpIHRyYW5zaXRpb24mIzgyMjE7IGFuZCBpbnRlcnZpZXdlZCBtZW1iZXJzIG9mIFN1bW1h
JiM4MjE3O3MgbGVhZGVyc2hpcC48L3A+PHA+VGhlIGxhdyBmaXJtLCB0aGUgYm9hcmQgc2FpZCwg
IGNvbmNsdWRlZCAmIzgyMjA7dGhlcmUgaXMgbm8gdmlvbGF0aW9uIG9mIGNvbmZsaWN0IG9mIGlu
dGVyZXN0IGxhdyBvciB0aGUgU3VtbWEgSGVhbHRoIHBvbGljeSBvbiBoYW5kaW5nIGNvbmZsaWN0
IGlzc3VlcywmIzgyMjE7IHRoZSBib2FyZCBtZW1vIHRvbGQgU3VtbWEgc3RhZmYuIDwvcD48cD5U
aGUgU3VtbWEgYm9hcmQgYXR0YWNoZWQgdGhlIGxhd3llcnMmIzgyMTc7IGZpbmRpbmdzLCBhbiAx
MS1wYWdlIG1lbW8gZGF0ZWQgSmFuLiAyMCwgYSB3ZWVrIGFmdGVyIHRoZSBmaXJtIHdhcyBoaXJl
ZC48L3A+PHA+QWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBtZW1vLCB0aGUgbGF3eWVycyBzdGFydGVkIGJ5IHJl
dmlld2luZyB0aGUgdGVybXMgb2YgdGhlIGNvbnRyYWN0IHdpdGggU0VBIHRoYXQgZXhwaXJlZCBE
ZWMuIDMxLCB0aGUgcmVsZXZhbnQgcHJvcG9zYWxzIGV4Y2hhbmdlZCBiZXR3ZWVuIFN1bW1hIGFu
ZCBTRUEgYW5kIHRoZSBjb250cmFjdCBTdW1tYSB1bHRpbWF0ZWx5IGVudGVyZWQgaW50byB3aXRo
IFVTQUNTLjwvcD48cD5UaGUgbGF3eWVycyBhbHNvIHJldmlld2VkIHNvbWUgb2YgdGhlIGVtYWls
cyBvZiBTdW1tYSBleGVjdXRpdmVzLCBpbmNsdWRpbmcgTWFsb25lLCB2b24gR3J1ZW5pZ2VuLCBU
ZXJweWxhayBhbmQgdHdvIG90aGVycywgdXNpbmcgJiM4MjIwO2tleSB3b3JkIHNlYXJjaGVzIGZv
ciByZWxldmFudCB0ZXJtcyBhbmQgbmFtZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgbGF3eWVycyBhbHNv
IGludGVydmlld2VkIE1hbG9uZSwgdm9uIEdydWVuaWdlbiwgVGVycHlsYWsgYW5kIHRocmVlIG90
aGVycy4gPC9wPjxwPlRoZSBsYXcgZmlybSBkZXRlcm1pbmVkIHRoZSBtYXJyaWFnZSBvZiB2b24g
R3J1ZW5pZ2VuIHRvIEJhZ25vbGkgd2FzIGRpc2Nsb3NlZCB0byB0aGUgY29udHJhY3QgbmVnb3Rp
YXRvcnMsIE1hbG9uZSBhbmQgdGhlIFN1bW1hIGJvYXJkIGF0IGl0cyBEZWMuIDMwIG1lZXRpbmcu
IFRoZSBib2FyZCAmIzgyMjA7c3Vic2VxdWVudGx5IGFwcHJvdmVkIHRoZSB0cmFuc2l0aW9uIHRv
IFVTQUNTJiM4MjIxOyBhbmQgdGhlIGRlYWwgd2FzIGV4ZWN1dGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7T3Vy
IGludmVzdGlnYXRpb24gdW5jb3ZlcmVkIG5vIGZhY3QgdGhhdCB3b3VsZCBzdWdnZXN0IHRoYXQg
RHIuIHZvbiBHcnVlbmlnZW4gdXNlZCBoZXIgcG9zaXRpb24gYXQgU3VtbWEgdG8gc3RlZXIgb3Ig
aW5mbHVlbmNlIHRoZSBkaXNjdXNzaW9ucyBvciBkZWxpYmVyYXRpb25zIHJlZ2FyZGluZyB0aGUg
c2VsZWN0aW9uIG9mIGFuIGVtZXJnZW5jeSBtZWRpY2luZSBzZXJ2aWNlcyBwcm92aWRlciBpbiBv
cmRlciB0byBiZW5lZml0IFVTQUNTIGluIGFueSB3YXkgb3IgaW4gYW55IHdheSBiZXR0ZXIgcG9z
aXRpb24gVVNBQ1MgdG8gYmVjb21lIHRoZSBlbWVyZ2VuY3kgbWVkaWNpbmUgc2VydmljZXMgcHJv
dmlkZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UZXJweWxhaywgd2hpbGUgYmVpbmcgaW4gYnVzaW5lc3Mgd2l0
aCBCYWdub2xpLCBoYXMgbm8gaW50ZXJlc3QgaW4gVVNBQ1MsIHRoZSBsYXd5ZXJzIHNhaWQuIDwv
cD48cD5UZXJweWxhayBkaXNjbG9zZWQgaGlzIHNvbiYjODIxNztzIGVtcGxveW1lbnQgd2l0aCBV
U0FDUyB0byBNYWxvbmUgb25jZSBoZSBmb3VuZCBvdXQgVVNBQ1Mgd2FzIGEgcG90ZW50aWFsIGNv
bnRyYWN0b3IgcmVwbGFjaW5nIFNFQS4gVGVycHlsYWsgYWxzbyByZWN1c2VkIGhpbXNlbGYgZnJv
bSBhbnkgZGVjaXNpb24tbWFraW5nIGluIHRoZSBwcm9jZXNzIGFmdGVyIFN1bW1hIHNvbGljaXRl
ZCBhIHByb3Bvc2FsIGZyb20gVVNBQ1MsIHRoZSBsYXd5ZXJzIHNhaWQuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7
T3VyIGludmVzdGlnYXRpb24gdW5jb3ZlcmVkIG5vIGZhY3QgdGhhdCB3b3VsZCBzdWdnZXN0IHRo
YXQgRHIuIFRlcnB5bGFrJiM4MjE3O3MgcmVsYXRpb25zaGlwIHdpdGggRHIuIEJhZ25vbGkgcGxh
eWVkIGFueSByb2xlIGluIHRoZSBzZWxlY3Rpb24gb2YgVVNBQ1MgdG8gcHJvdmlkZSBlbWVyZ2Vu
Y3kgbWVkaWNhbCBzZXJ2aWNlcyB0byBTdW1tYSwmIzgyMjE7IHRoZSBsYXd5ZXJzIHNhaWQuIDwv
cD48cD5TdW1tYSBtYW5hZ2VtZW50LCB0aGUgbGF3eWVycyBjb25jbHVkZWQsIGFjdGVkIGluIGdv
b2QgZmFpdGguPC9wPjxwPkRvY3RvciBub3Qgc2F0aXNmaWVkPC9wPjxwPkJ1dCBEci4gSmVmZiBX
cmlnaHQsIHdobyBsZWFkcyBTdW1tYSYjODIxNztzIGZvcm1lciBFUiBwaHlzaWNpYW4gZ3JvdXAs
IHNhaWQ6ICYjODIyMDtJIGZpbmQgaXQgaW50ZXJlc3RpbmcgdGhhdCB0aGV5IHVzZSBhIGNvbmZs
aWN0IG9mIGludGVyZXN0IHRvIGNoZWNrIG91dCBhIGNvbmZsaWN0IG9mIGludGVyZXN0LiYjODIy
MTs8L3A+PHA+V3JpZ2h0IHNhaWQgaGUgZmVlbHMgU3VtbWEgaXMgb24gYSAmIzgyMjA7c21lYXIg
Y2FtcGFpZ24mIzgyMjE7IGFnYWluc3QgaGltIGFuZCBoaXMgZG9jdG9ycy48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0l0cyB2ZXJ5IHVuZm9ydHVuYXRlLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0IGRlZmluaXRl
bHkgZGlkIG5vdCBuZWVkIHRvIGdvIGRvd24gdGhpcyB3YXkuIFRoZXJlJiM4MjE3O3MgYmVlbiBh
IGxvdCBvZiB0aGluZ3MgaGlkZGVuIGZyb20gYm90aCB0aGUgU3VtbWEgYm9hcmQgYW5kIHRoZSBw
dWJsaWMgb24gaG93IHRoaW5ncyB0cmFuc3BpcmVkLiAmIzgyMjA7PC9wPjxwPkthdGhsZWVuIE0u
IFRyYWZmb3JkLCBhIFBvcnRlciBXcmlnaHQgcGFydG5lciB3aG9zZSBuYW1lIGFwcGVhcnMgZmly
c3QgYW1vbmcgdGhlIHRocmVlIGxhd3llcnMgd2hvIGNvbXBsZXRlZCB0aGUgU3VtbWEgaW52ZXN0
aWdhdGlvbiwgZGVjbGluZWQgY29tbWVudCBvbiBoZXIgZmlybSYjODIxNztzIHJlcHJlc2VudGF0
aW9uIG9mIEVzY2FsbGF0ZSBvciB0aGUgU3VtbWEgbWVtby4gQSBtZXNzYWdlIHdhcyBsZWZ0IHdp
dGggYSBzZWNvbmQgYXR0b3JuZXkgYW5kIHRoZSB0aGlyZCBhdHRvcm5leSByZWZlcnJlZCBxdWVz
dGlvbnMgdG8gVHJhZmZvcmQuPC9wPjxwPkFtYW5kYSBHYXJyZXR0IGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0
IDMzMC05OTYtMzcyNSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86YWdhcnJldHRAdGhlYmVhY29uam91cm5h
bC5jb20iPmFnYXJyZXR0QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gQmV0dHkgTGluLUZpc2hl
ciBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3MjQgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJsaW5m
aXNoZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmJsaW5maXNoZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b208L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.