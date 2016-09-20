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Leadership applicants sought to tackle early childhood education issues in Akron

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: September 20, 2016 - 12:31 AM

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Leadership applicants sought to tackle early childhood education issues in Akron - 12:31 AM

Applications are being accepted for a new leadership initiative to tackle the community challenge of early childhood education.

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