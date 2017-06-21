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Goodyear

LeBron’s surprise visit to Goodyear a ‘pride thing’

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: June 21, 2017 - 05:42 PM

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