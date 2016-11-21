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Television

Legendary TV weatherman Dick Goddard signs off after 55 years

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: November 21, 2016 - 06:03 PM | Updated: November 22, 2016 - 07:39 AM
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Dick Goddard talks about his new book and long broadcast career at the WJW studios in May 2011 in Cleveland. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal file photo)


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