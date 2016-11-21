All CATEGORIES
☰ Menu

Television

Legendary TV weatherman Dick Goddard signs off after 55 years

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: November 21, 2016 - 06:03 PM

MORE IN BUSINESS

Legendary TV weatherman Dick Goddard signs off after 55 years - 11:00 PM

While there could be late November snow in the WJW (Channel 8) weather forecast, Tuesday evening will be all about the end of a decades-long reign.

S&P 500, other indexes close at record highs
coal22cut_3
Trump’s vow to bring back coal gives hope to weary regions
Slower growth forecast for Ohio holiday retail sales
Business news — compiled Nov. 21
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next